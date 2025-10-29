川普會李在明承諾致力兩韓和平 李矢言增軍費請求取得核動力潛艦燃料

美國總統川普29日在南韓國立慶州博物館，與南韓總統李在明舉行第2次「川李會」。川普說，他仍致力朝鮮半島和平，也證實訪韓期間將不會晤北韓領袖金正恩，但說中國大陸國家主席習近平「明天會來」，這次川習會「顯然對世界和我們所有人都非常重要」。

美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，川普向李在明說，他和金正恩很熟，但無法安排好會面時間。他也說，期待30日與習見面，「這是我們此行的重點，但我們還會再有訪問，我們也將非常努力與金正恩合作，也與各方合作，來把事情處理好」。

川普先前對會晤金正恩態度開放，29日矢言為此努力與李在明及其團隊合作。他說，知道朝鮮半島正式上處於戰爭，「但我們將看看我們能做什麼來擺平一切」。

李在明則肯定川普願意和北韓領袖對話，表示希望金正恩能看見川普的真心誠意，「我很高興你願意且接納與金委員長對話，這個立場本身就對我們意義非凡」。

李在明也說，他將增加南韓軍事開支來減輕美國的「負擔」。他在與川普開始雙邊會談前說，希望使韓美同盟現代化；南韓目前國防預算約是北韓GDP的1.4倍，「相當可觀」，但李在明說，知道持續減輕美國軍事和防衛負擔「對我們來說很重要」，因此韓方將繼續增加軍費。

另據韓聯社同日報導，李在明也向川普說，希望川普讓南韓取得核動力潛艦所需燃料。

李在明說，柴油動力潛艦的水下導航能力受限，限制南韓軍方追蹤北韓或中國潛艦的能力。李在明強調，這項請求的目標不是打造搭載核武的潛艦，「若燃料供應獲准，我們可打造數艘搭載傳統武器的潛艦，用我們自身科技來捍衛朝鮮半島周邊水域，最終減輕美軍負擔」。

李在明也請川普指示其政府，推進關於「用過核燃料」（又稱乏燃料，spent nuclear fuel）再處理及鈾濃縮的雙邊核子協議修訂磋商。

李在明並重申南韓致力透過在美投資和採購，支持川普振興美國製造業的計畫，「我們將積極強化造船方面合作」，這不只會造福美韓經濟，也將就讓美韓同盟更實用、健全大有貢獻。

李在明也說，前一天晚上看到美股指數再創新高，「所以你確實在讓美國再度偉大」。

川普當天也獲南韓致贈最高級別的國家勳章「無窮花大勳章」，以肯定其在致力實現朝鮮半島和平的作為，川普獲贈勳章時說「我現在就想戴上」。李在明也贈送川普一只以朝鮮歷史上新羅王朝金冠為原型的王冠，川普直呼「非常特別」。