影／川普APEC企業峰會演說拋重商訊號 為川習會暖身

美國總統川普29日中午在南韓慶州舉行的APEC企業CEO峰會發表演說，以「讓企業領航經濟」為主軸，強調政府應減少干預、創造環境，而非直接主導經濟發展。他宣稱：「在我任內，所有新增的工作都是由私部門創造的，政府沒有創造任何新工作。」這番話在現場引起部分企業領袖的掌聲，也被視為川普重申「去政府化」經濟理念的指標性表態。

這場午餐會形式的演講，是川普亞洲行中的第一場正式公開發言，亦為預計30日登場的川習會關鍵鋪陳。選擇以企業界為主要聽眾，被認為是川普刻意塑造「經濟領導者」而非「外交仲裁者」的形象，向亞太各國工商界釋出穩定訊號。

川普在談話中提及美國與亞洲夥伴的供應鏈合作，強調「製造業回流與企業投資是美國經濟繁榮的核心」，並指出能源與科技供應鏈的安全將是未來合作的關鍵。他未直接點名中國，但強調「開放市場應以公平為前提」，暗示美中關稅與產業協議的談判方向。

根據《朝鮮日報》報導，川普在致詞時多次引用商界用語，刻意淡化外交與安全議題，強調「企業創造就業、投資驅動成長」的主張。對於AI與半導體產業，他僅以「我們希望更多亞洲企業在美國設廠」帶過，未提具體措施。分析認為，這反映川普政府目前仍在調整對亞洲供應鏈的策略節奏。

與會的多國企業代表指出，川普此番演講語氣平穩、未再提關稅威脅或貿易制裁，與過去數月激烈言辭形成對比。一名日本商界人士受訪時表示：「他這次像是一位推銷員，而非談判者。」外界普遍解讀，川普試圖在與中國國家主席習近平會晤前，先營造友善氛圍，為雙邊談判留出政治空間。

不過，美國媒體《野獸日報》指出，川普以「政府不創造工作」為榮的說法，也被部分經濟學者批評為「過於誇張」；他任內推動的基礎建設與軍工投資事實上均由公共預算支撐。該報分析，這樣的論調雖受商界歡迎，卻可能淡化公共部門在長期產業競爭中的角色。

整體而言，這場APEC CEO峰會演講，被視為川普在川習會前的「暖身秀」。他以重商、親企業的語言取代對抗性言辭，向市場傳達穩定訊號。儘管具體政策內容仍待觀察，但川普選擇在企業界先行定調，顯示他意在以經濟信心鋪陳本周後續的外交談判。