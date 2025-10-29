【重磅快評】川普吹噓老技術見習近平 美中已進入同治年間

正在訪日的美國總統川普28日登上美國「喬治．華盛頓」號核動力航母。在演講時他宣布，他將簽署行政令，要求美軍以後建造的航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。

這跟前兩天老邁的「尼米茲號」航母在南海半小時內摔掉一架直升機與一架F-18大黃蜂戰鬥機，相映成趣。兩件事共同映照了一個尷尬的現實：老邁帝國的工業實力衰退得令人怵目驚心。

尼米茲號1970年代的產物，是尼克森因水門案下台後依憲法繼任的福特總統親自主持服役儀式的。如今兩架戰機離奇地在半小時內一前一後墜海，有人說是機械疲乏或維修缺失、川普自己猜測是航空燃料汙染，但也有陰謀論者懷疑是一旁監測的中國軍艦發動定向電磁武器攻擊，甚至有說法認為是美軍士兵為了政府關門欠餉，策畫了一次討薪行為藝術。

先撇開陰謀論，無論是機械疲乏、維修失當或燃油汙染，都是整個體系失靈的徵兆，都意味著美國連正常運作一個航母戰門群的行動，都有所力不從心。更何況，這是作為美國霸權、也就是帝國暴力最直觀象徵的航母出了問題。

至於彈射器！川普說自己非常懂造船，兩度問「華盛頓號」上的官兵：你們覺得蒸汽彈射和電磁彈射哪個更好？有人回答「蒸氣彈射」後，川普似覺得受到專業肯定，馬上說電磁彈射器「愚蠢、荒唐」。

他指責「福特」號上目前美軍唯一的電磁彈射系統是「花費了幾十億美元的愚蠢電力系統」，還調侃：「一旦它壞了，你就得派人去麻省理工學院，把世界上最聰明的人請過來（維修），太荒唐了！」

接著他又反過來讚美蒸汽彈射，說它若故障「用錘子焊槍就能修好，效果一點都不差，甚至更好」。川普說他最愛看那白色蒸汽從甲板噴湧的「美麗景象」，但若是電磁彈射，就看不到了！

川普將一個已誕生了快80年的老技術吹上了天，反向凸顯了美國在軍事技術以及工業實力上停滯不前的窘境。蒸彈技術源自英國，在上世紀50年代初由英國皇家海軍的米切爾中校 (Colin C. Mitchell)提出，並在1954年將全球首套彈射裝置 BS-4系統，裝上漢考克號航母。

美國知道後眼饞，跟英國強要BS-4的技術資料，並自行仿製出了美軍自身的C-II型彈射器。幾度迭代後發展出C-13-1型彈射器，就用在自1975年服役的「尼米茲號」，以及其後所有尼米茲級航母上。

換言之，無論是尼米茲航母的自身或是川普吹噓的蒸汽彈射器，都是半個世紀以上，甚至與川普的年齡相去不遠的古董級產品。而這些可列入黑白電視機時代的裝備，卻要它繼續撐起美國未來的霸主地位，再怎麼強裝笑顏，恐怕都遮不住那股令人羞赧的蒼涼感。

而如此巧合、或說不巧與不幸的是，川普就要披著這樣黃昏似的古老軍威，到美中曾經一戰過的朝鮮半島上，會見一個月前剛用一次壯盛軍容與跨代武器進行大閱兵的習近平。

而別忘了，習近平就要擁有第三艘航母了。「福建艦」可能在近期內就要入列執勤，習近平是否親自主持入役儀式也引人好奇。而它就用了川普不屑與鄙夷的電磁彈射技術。只是，此電磁彈射非彼電磁彈射，除了一樣沒有蒸汽的「美麗景象」，它可能絲毫沒有「高故障率」的困窘與難堪。

如此的兩人，隔了六年後終於再聚首，卻已換了人間。川普可能還是可以用當年海湖莊園的那招，當面告訴習近平，說美軍又去炸了哪個不聽話小國。譬如，就在加勒比海旁的委內瑞拉，美軍很可能選在與習會面時入侵轟炸，甚至地面部隊也已蓄勢待發。但就算如此，習近平大約也只是心平如水、莞薾一笑吧。

從這一並不狹窄的時代門縫裡望出去，已可看見美國統治全球的單極時代已正式告終，中美的確進入了網上有人取名的「同治年間」，中美共治天下的全新歷史階段，已經滾滾而來。

與美蘇冷戰不同的是，美蘇劃「幕」而治，各自供養著自己的盟友體系，但美中同治卻恐是同桌分食，你撕一塊肉、我啃一條腿。以為美中會像美蘇那樣你死我活，從而可以從中漁利的小國，該死心了。不只不要奢想還有甚麼剩肉剩菜可分，反而擔憂自己會不會成了下一道大菜。

總是不長眼的台灣，尤其如此！