中國終於下單了！川習會前1天恢復採購美國大豆

川習會在30日登場前夕，消息傳出中國大陸恢復採購美國大豆，被視為中美貿易緊張出現緩和跡象的最新訊號。彭博資訊引述知情人士稱，中方已購買至少兩船美國大豆，預計今年稍晚交付。這是本出口季首度確認的採購，顯示雙方貿易流可能重新啟動，也被視為美中預期本周達成更廣泛協議的一部分。

同時，路透引述兩名貿易消息人士指出，中國國營中糧集團（COFCO）本周採購3船美國大豆，為中國自美國新一季大豆收成後的首次採購，恰逢川普與習近平即將舉行峰會之際。消息人士稱，這批約18萬公噸的大豆，將於12月與明年1月經由美國太平洋西北地區港口裝運。

作為全球最大的大豆進口國，中國在今年秋季美國大豆收成後，一直避免採購美國貨源，將大豆作為貿易戰談判籌碼，轉向南美供應商以確保供應，但也承受更高成本與氣候風險。中方停購使美國農民損失數十億美元銷售收入。

不過，美中經貿官員上周末起在馬來西亞證實達成框架協議、為川習會鋪路後，美國財長貝森特已透露，預期中國將大規模採購美國大豆。