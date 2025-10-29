川普結束日本行赴韓國 正面評價日相高市早苗
美國總統川普今天結束日本行，並在飛往韓國的飛機上，講述他這次訪問對日相高市早苗的印象，認為她「相當敏銳、聰明、充滿活力」。
川普（Donlad Trump）本月27日起訪日，28日首度與高市舉行美日領袖會談後，在今天結束他上任後第一次訪問日本的行程，接著前往韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。
日本放送協會（NHK）報導，他今天從東京羽田機場出發前，在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發布他這次訪日期間的照片，照片中可見到川普與高市挽著手走下階梯，正在交談的樣子。
他今天在專機上被媒體問及這次的會談等行程時表示，「我認為（高市）是相當敏銳、聰明、充滿活力且了不起的女性。她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。
他也提到高市贈送他前日相安倍晉三生前使用過的高爾夫球桿。川普回憶，「先前曾與安倍首相一起打過高爾夫球，我這次獲贈他當時用過的球桿。我依舊記得他當時推桿的表現很出色」。
川普這次訪日期間，也在28日晚間會見安倍晉三的遺孀安倍昭惠。
安倍昭惠在社群平台X公布與川普的合照，並且表示「（川普）至今仍深切懷念（亡夫），並向我說了許多溫暖的話語，感謝他在百忙之中（安排這個行程）」。
白宮新聞聯絡顧問馬丁（Margo Martin）在社群媒體平台X表示，川普獲贈安倍昭惠創作的畫。
安倍昭惠去年12月曾經前往美國佛羅里達州，在川普的私人宅邸與川普夫婦會面。
川普與安倍晉三關係熱絡。安倍晉三於2020年卸任首相，2022年7月在奈良市街頭發表演說時遭到槍擊身亡，震撼全日本。
