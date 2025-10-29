影／川普APEC峰會提台積電投資1000億美元 稱大批台企正赴美建廠

美國總統川普29日抵達南韓慶州，在亞太經合會（APEC）執行長峰會上發表主題演講時提到，自總統大選以來，台積電承諾在美國投資1千億美元。

根據演講影片，川普表示：「這些是真實數據，充分顯示現在是投資美國的最佳時機，結果不言自明。自總統大選以來，台積電承諾在美國投資1千億美元，他們來自台灣，有大量來自台灣的公司正在美國建廠。」

根據路透報導，川普在演講中還提到，中國大陸國家主席習近平30日會到慶州，「我想我們會達成協議，這將是對美中兩國都有利的偉大協議。」他還說，美韓貿易協議也將在不久後完成。