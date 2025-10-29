快訊

川普抵韓演說：美中可望談成「好協議」、美利率應降至全球最低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普29日抵達南韓，在APEC企業領袖午餐會上發表演說。美聯社
美國總統川普今（29）日抵達南韓，展開其第二任期首次亞洲行的最後一站。他在APEC企業領袖午餐會上發表演說表示，「全世界都在關注」各項貿易協議的進展，特別是美中之間的談判。他說：「我認為我們將會達成一份理想的協議。」

川普同時透露，美韓貿易協定即將完成。不過，這番說法與南韓總統李在明的說法有所出入。李在明先前指出，雙方在高達3,500億美元投資承諾上的關鍵細節仍卡關，顯示談判尚未取得突破。

川普也大力宣傳自己的政績，宣稱「我們正將美國打造成全球最理想的經商環境」。他列舉多項優勢，包括最優惠的稅率、以及充沛的能源儲備，如石油、天然氣與煤炭。

他還強調上任以來致力精簡行政程序、擴大開放以吸引投資，並直言：「數十年來，華府被一群只會說『不』的官僚把持，而我則主張『我們要讓事情成真』。」

川普在演說中點名多家企業的投資案例，包括台積電、蘋果、現代汽車、美光、甲骨文、嬌生與IBM等，藉此強調國際企業對美國市場的信心與投資規模正持續擴大。

此外，川普提及美國應擁有全球最低利率。這項主張與他在年初的說法有變。6月時，他曾發布一份各國利率對照表，主張美國利率應位居全球第四低。

美國 川普 李在明

