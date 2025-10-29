川普稱將在不遠將來會金正恩 北韓尚未回應邀請

美國總統川普今天在前往南韓的途中表示，他預計將在「不遠的將來」與北韓領導人金正恩會面。但北韓尚未公開回應邀請，南韓官員也對川金會是否成行看法分歧。

法新社報導，川普（Donald Trump）在空軍一號上向媒體表示：「在某個時間點，我們會與北韓接觸。我想他們有這個意願，而我也願意。」

川普先前曾表示，他「很樂意」在本週訪問南韓期間與北韓領導人見面。

在川普抵達南韓的幾個小時前，北韓宣布在西岸外海試射海對地巡弋飛彈，向平壤的「敵人」展現實力。

川普已對金正恩（Kim Jong Un）發出邀請，希望在他訪問朝鮮半島期間會面，但川普在空軍一號上表示，他此行焦點將是與中國國家主席習近平的會談。

川普也將與南韓總統李在明（Lee Jae Myung）舉行高峰會，這是他們在華府會面後，兩個月來的第2次面對面會談，討論焦點可能落在貿易議題。

為這次外交行動增添變數的是，川普表示，他「很樂意」在訪問期間與北韓領導人金正恩會面，甚至暗示制裁問題可能成為對話主題。

川普與金正恩上一次會面是在2019年，地點選在非軍事區（DMZ），這是數十年來分隔南北韓的緊張冷戰前線。

但北韓尚未公開回應邀請。至於川金會是否能成行，首爾官員的看法似乎分歧。

金正恩上月表示，他對過去與川普的會面仍有著「美好回憶」。他也公開表示，如果美國放棄對平壤放棄核武的「妄想性」要求，他將願意進行會談。

北韓資訊分析網站NK News創辦人歐卡洛爾（ChadO'Carroll）告訴法新社：「川普已明確表示想見面。現在球在金正恩這邊。」

然而，川普現在面對的金正恩已不同於2019年，在派遣數以千計的北韓士兵與俄羅斯軍隊並肩作戰後，北韓在獲得莫斯科的關鍵支持下變得更有底氣。

韓國統一研究院（Korea Institute for NationalUnification）資深分析師洪敏（Hong Min）表示：「時間站在北韓這方，而且不像以前那樣孤立。」