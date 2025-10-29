攸關美韓同盟未來 川普李在明峰會關鍵議題一次看

南韓總統李在明今天將和美國總統川普舉行兩個月內的第2次會談，事關重大的貿易與安全議題將成為焦點，可能會為美韓72年同盟的未來走向定調。

以下是路透社整理兩人在亞太經濟合作會議（APEC）於南韓慶州登場前，可能列為優先討論的議題。川普預計不會出席APEC峰會。

●貿易

南韓原希望在本週川普訪問期間，敲定削減美國對南韓商品進口關稅的協議，但這個希望幾近破滅，因為雙方談判代表在首爾承諾的3500億美元投資案上陷入僵局。

這項投資案最初被南韓譽為一項里程碑式的承諾，有助美國重振製造業，但川普要求南韓「預先」以現金或股權支付全額，打亂了初步協議。

●防務與核能

川普主張，像南韓這樣的國家應為美軍駐紮的費用支付更多，金額約為先前協議2026年分攤1.5兆韓元（約新台幣320億元）的10倍。

川普也要求包括歐洲聯盟（EU）在內的美國盟邦將國內生產毛額（GDP）的3.5%用於防務。南韓目前的國防支出占GDP的2.3%。

南韓計劃在2026年將國防支出增加8.3%，是今年增幅的兩倍多。

●北韓問題

儘管首爾與華府在瓦解北韓核武計畫的目標上正式達成一致，但川普曾表示平壤已是「核武強權」，暗示可能放棄非核化想法。

李在明已將促使平壤重返對話列為首要任務，並稱川普是吸引北韓領導人金正恩的理想人選。

●南韓勞工的美國簽證

美國已承諾改善南韓勞工取得簽證的管道，讓他們能赴美為南韓企業投資的商業設施進行設立與管理。

這項承諾獲得川普支持。美國移民當局先前在美國一處現代汽車（Hyundai Motor）設施逮捕了300多名南韓勞工，震驚南韓官員與民眾。