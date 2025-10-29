日媒：川普與高市共同登艦彰顯美日同盟穩固

美國總統川普這次訪問日本受到高度關注，並罕見與日相高市早苗共乘總統專用直升機，並一起登上美軍航空母艦發表演說。日媒指出，此舉彰顯穩固的同盟關係與嚇阻力。

「朝日新聞」報導，高市昨天上午在東京都港區的迎賓館與川普首度舉行領袖會談。高市向川普傳達，日本主動且根本性加強國防（防衛力）與增加國防支出（防衛費）的決心，她也表示，「希望與川普總統共同打造日美同盟的新黃金時代」；川普對此表示「日本是最重要的盟友」。

日本首相官邸的社群媒體Instagram（IG）官方帳號，當天也發布川普與高市在迎賓館面帶微笑合影留念的照片，並發文指出，「（日方）已經傳達以日美同盟為主軸，重拾強而有力日本外交的決心，並與川普總統達成共識，強力推動自由開放的印度太平洋」。

而有網友看到這則發文後留言，認為「兩人氣氛看起來相當融洽」、「兩人的笑容可掬，希望日本與美國的友好關係能永遠持續」、「期待日美同盟進一步強化」。

這場會談結束後，高市當天下午與川普共乘美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）前往美軍橫須賀基地，視察美軍核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）。日媒指出，這是繼前日相安倍晉三之後，再度有日相與川普共乘同架直升機。

「產經新聞」報導，高市當天也在社群平台X上發布，她面帶笑容跟川普在直升機內的合照，並用日文與英文寫道「與我了不起的盟友與朋友」。

而也有網友在這則貼文下方留言稱「希望日美同盟能永遠持續下去」、「盼望川普與高市的良好關係能繼續」。

報導指出，安倍曾在日美領袖會談時搭過這架直升機，因此「陸戰隊一號」對川普而言，留有與「摯友」的共同回憶。

共同社中文網報導，川普昨天登上喬治華盛頓號向數千名美軍演講時說道「日美同盟是全球最非凡的關係」。

他也邀請高市登上講台，並介紹她是日本首位女首相，「我非常尊敬她，已成為很親近的朋友。」川普也稱日美同盟是「太平洋和平與安全的基石」。

而高市當時表態稱「將從根本上強化防衛力，為本地區的和平穩定做出貢獻」。

而橫須賀基地是美國海軍第7艦隊據點，而第7艦隊的活動範圍為印度太平洋地區。報導指出，兩名領袖共同到訪橫須賀基地以及登艦發表談話，彰顯牢固的同盟關係和嚇阻力。

日本首相官邸在X與IG發布川普與高市步下直升機之後的照片，也引發日本網友關注，有網友認為「對於高市寄予期待…可見到高市打算再度建構川普與安倍首相時代的『信賴關係模式』」。（編譯：楊惟敬）11410229