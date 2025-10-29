展開2日訪韓行 川普稱聚焦川習會、不忘提金正恩並酸加拿大

美國總統川普29日上午搭乘空軍一號飛抵釜山金海國際機場，正式展開為期2天的南韓訪問行程。他在機上受訪時表示，此行重點將放在30日與中國大陸國家主席習近平的會晤，但也再度表達希望與北韓領導人金正恩會面的意願。

朝鮮日報報導，川普在機上被問及北韓最近試射飛彈時表示：「不知道，金正恩幾十年來一直在發射飛彈，最近又發射另一枚。」隨後指出：「我和他一直保持良好關係，我會在某個時候見他，你知道的，他的日程非常繁忙。」

被問及此行是否會會見金正恩時，川普表示：「不知道，我認為他們想見，我也想見。但我也想集中精力在中國。我們現在的重點是明天的美中峰會，我希望這能成為焦點。」

他接著表示：「但是我們會回來，並且會在某個時候，不久的將來與朝鮮會面。」川普將於30日結束亞洲行，北韓仍未對此作出明確回應。

而川普在搭乘陸戰隊一號前往APEC峰會所在地慶州時，還上真實社群發文表示：「給那些在問的人，我們來南韓不是為了見加拿大的！」