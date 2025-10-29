快訊

川習會前 川普：台灣就是台灣 最棒的事我們正把眾多晶片商帶進美國

聯合報／ 特派記者張文馨陳熙文／慶州-華盛頓連線即時報導
美國總統川普29日在東京羽田機場登上空軍一號前往南韓。美聯社
美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸國家主席習近平的會晤。川普說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。

川普表示，他樂觀看待與習近平的會談，相信可以解決很多問題，預期對美國和對全世界都會有好的結果。

針對會談重點，川普說，芬太尼將是明日會談重點之一，他相信習近平會盡力幫美國解決芬太尼的問題，他也願意降低相關的關稅；此外，他也預期美中可以在稀土上取得進展。

至於習近平可能在當面會晤時敦促川普在台灣議題表態，川普說，再說吧，習近平可能會想聊台灣，但是沒什麼好說的，台灣就是台灣，他們也了解，現在最棒的事情我們正把眾多的晶片製造商帶進美國，世界第一的晶片製造商（指台積電）已經在亞利桑那州設廠。

川普說，「我認為在兩年內，我們將擁有4成到5成的晶片市場」，目前晶片製造正在美國大規模復甦，亞利桑那、德州等各地都有設廠。川普說，輝達執行長黃仁勳3天前才把Blackwell晶片送到橢圓形辦公室給他，Blackwell也可能是他和習近平討論的話題之一。

川普說，他與北韓關係良好，即便雙方都有碰面意願，但此行行程緊湊。川普疑似暗示不會在訪問亞洲期間會晤北韓領導人金正恩，他說，還不確定，還在協調中，但是他想把重點放在川習會，在不久的將來也可以跟北韓碰面。

在川普抵達慶州之際，在管制區的場邊有南韓左翼團體組織的示威活動，他們認為川普實施貿易保護主義，與APEC主張的貿易自由化背道而馳；且川普不重視環境和氣候變遷議題，放任以色列等國家破壞區域穩定，今年的APEC不歡迎川普到訪。

示威者在一個印著川普頭像和穿著標準川普式西裝的人士臉上，貼上不歡迎川普的紅牌，南韓警方全力戒備，在周邊布控不少人力。

在川普抵達慶州之際，在管制區的場邊有南韓左翼團體組織的示威活動，表明今年的APEC不歡迎川普到訪。記者張文馨／攝影
川普 習近平 美國

