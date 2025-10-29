川普稱習近平可能想問台灣 但沒什麼好問：「台灣就是台灣」

美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓，並在機上接受訪問時表示，不確定是否會在會晤中國國家主席習近平時談及敏感的台灣議題。

法新社報導，川普說：「我甚至不知道我們是否會談到台灣，我不確定。他可能想問一下。但也沒什麼好問的。台灣就是台灣。」

NBC新聞稍早報導，外界關注習近平可能會在川習會中要求華府明確表態「反對台灣獨立」。多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

CNN報導，台灣問題是美中關係最棘手的議題之一，川普此前一直避而不答，本周稍早曾表示不想「製造任何複雜情況」。他在空軍一號上受訪時採取類似方式，將問題轉向談論台灣的晶片製造。

川普說：「台灣最美好的一點，坦白說，他們也明白，我們正在把很多晶片製造商帶到美國。如果你看看世界上最大的晶片製造商，他們正在亞利桑那州建造一座巨大的工廠。我認為在兩年之內，我們將掌握晶片市場40%到50%的份額。」