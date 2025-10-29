快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱習近平可能想問台灣 但沒什麼好問：「台灣就是台灣」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普29日在東京羽田機場登上空軍一號前往南韓。美聯社
美國總統川普29日在東京羽田機場登上空軍一號前往南韓。美聯社

美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓，並在機上接受訪問時表示，不確定是否會在會晤中國國家主席習近平時談及敏感的台灣議題。

法新社報導，川普說：「我甚至不知道我們是否會談到台灣，我不確定。他可能想問一下。但也沒什麼好問的。台灣就是台灣。」

NBC新聞稍早報導，外界關注習近平可能會在川習會中要求華府明確表態「反對台灣獨立」。多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

CNN報導，台灣問題是美中關係最棘手的議題之一，川普此前一直避而不答，本周稍早曾表示不想「製造任何複雜情況」。他在空軍一號上受訪時採取類似方式，將問題轉向談論台灣的晶片製造。

川普說：「台灣最美好的一點，坦白說，他們也明白，我們正在把很多晶片製造商帶到美國。如果你看看世界上最大的晶片製造商，他們正在亞利桑那州建造一座巨大的工廠。我認為在兩年之內，我們將掌握晶片市場40%到50%的份額。」

川普 對台 習近平

延伸閱讀

加入總統「野獸」車隊的日式尊榮休旅 Toyota Century SUV現身川普車隊

北韓飛彈回應川普想見金正恩！1周2試射「鎖定APEC慶州」 考驗美耐心

川普暗示終止對中調查！網狂酸TACO憂「台股V轉」

峰會前 日相高市：和川普先看了MLB世界大賽

相關新聞

川普稱習近平可能想問台灣 但沒什麼好問：「台灣就是台灣」

美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓，並在機上接受訪問時表示，不確定是否會在會晤中國國家主席習...

川普啟程赴韓 稱將降對中關稅、可能不久後再會金正恩

美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓。法新社報導，他在機上受訪時表示，預計將在會晤中國國家主席...

北韓飛彈回應川普想見金正恩！1周2試射「鎖定APEC慶州」 考驗美耐心

美國總統川普29日訪韓前夕，北韓再度證實試射飛彈，這是一周內第二度，且兩次試射都具備打擊亞太經濟合作（APEC）峰會主辦...

送禮的藝術！日本送川普高球球具 南韓贈王冠

南韓KBS新聞29日報導，南韓總統李在明與美國總統川普將於29日下午在慶州國立博物館舉行峰會，討論雙邊關係、經濟合作與安...

川習會前 川普：台灣就是台灣 最棒的事我們正把眾多晶片商帶進美國

美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸...

川習會30日將登場！CNN：無論結果 對習近平而言已是勝利

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，CNN分析，對習近平而言，這場歷史性的川習會是展示北京長期追求目標，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。