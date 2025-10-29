快訊

川普啟程赴韓 稱將降對中關稅、可能不久後再會金正恩

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普29日在東京羽田機場登上空軍一號前往南韓。美聯社
美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓。法新社報導，他在機上受訪時表示，預計將在會晤中國國家主席習近平之前，下調針對中國的芬太尼相關關稅。

川普被問及芬太尼關稅時表示：「我預計會降低這些關稅，因為我相信他們會在芬太尼問題上幫助我們。」他還表示：「中國將與美國執法部門合作打擊芬太尼問題。」

路透報導，川普表示，目前外交工作的重點是美中貿易談判，但也暗示他可能在不久後重返亞洲，與北韓領導人金正恩會面。

川普還表示，他認為將與習近平舉行一次精彩的會面。此外，美國與中國關係非常好，「很多問題」將在川習會上得到解決。

華爾街日報稍早披露，根據川普與習近平預定30日討論的貿易框架，若北京同意加強管控用於製造芬太尼的化學品出口，華府將回撤部分對中關稅，降幅可達10個百分點。

加入總統「野獸」車隊的日式尊榮休旅 Toyota Century SUV現身川普車隊

川普暗示終止對中調查！網狂酸TACO憂「台股V轉」

川普睽違8年訪韓！首爾祭最高敬意21響禮炮 啟動「甲號令」嚴陣以待

北韓試射巡弋飛彈 時機選在川普訪韓前一天

相關新聞

川普稱習近平可能想問台灣 但沒什麼好問：「台灣就是台灣」

美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓，並在機上接受訪問時表示，不確定是否會在會晤中國國家主席習...

川普啟程赴韓 稱將降對中關稅、可能不久後再會金正恩

美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓。法新社報導，他在機上受訪時表示，預計將在會晤中國國家主席...

北韓飛彈回應川普想見金正恩！1周2試射「鎖定APEC慶州」 考驗美耐心

美國總統川普29日訪韓前夕，北韓再度證實試射飛彈，這是一周內第二度，且兩次試射都具備打擊亞太經濟合作（APEC）峰會主辦...

送禮的藝術！日本送川普高球球具 南韓贈王冠

南韓KBS新聞29日報導，南韓總統李在明與美國總統川普將於29日下午在慶州國立博物館舉行峰會，討論雙邊關係、經濟合作與安...

川習會前 川普：台灣就是台灣 最棒的事我們正把眾多晶片商帶進美國

美國總統川普今從日本飛往南韓的空軍一號上對媒體表示，此行可能不會會晤北韓領導人金正恩，他想專心處理明天登場的、與中國大陸...

川習會30日將登場！CNN：無論結果 對習近平而言已是勝利

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，CNN分析，對習近平而言，這場歷史性的川習會是展示北京長期追求目標，...

