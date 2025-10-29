聽新聞
0:00 / 0:00
川普啟程赴韓 稱將降對中關稅、可能不久後再會金正恩
美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓。法新社報導，他在機上受訪時表示，預計將在會晤中國國家主席習近平之前，下調針對中國的芬太尼相關關稅。
川普被問及芬太尼關稅時表示：「我預計會降低這些關稅，因為我相信他們會在芬太尼問題上幫助我們。」他還表示：「中國將與美國執法部門合作打擊芬太尼問題。」
路透報導，川普表示，目前外交工作的重點是美中貿易談判，但也暗示他可能在不久後重返亞洲，與北韓領導人金正恩會面。
川普還表示，他認為將與習近平舉行一次精彩的會面。此外，美國與中國關係非常好，「很多問題」將在川習會上得到解決。
華爾街日報稍早披露，根據川普與習近平預定30日討論的貿易框架，若北京同意加強管控用於製造芬太尼的化學品出口，華府將回撤部分對中關稅，降幅可達10個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言