川普啟程赴韓 稱將降對中關稅、可能不久後再會金正恩

美國總統川普29日結束日本行程後，啟程搭乘「空軍一號」前往南韓。法新社報導，他在機上受訪時表示，預計將在會晤中國國家主席習近平之前，下調針對中國的芬太尼相關關稅。

川普被問及芬太尼關稅時表示：「我預計會降低這些關稅，因為我相信他們會在芬太尼問題上幫助我們。」他還表示：「中國將與美國執法部門合作打擊芬太尼問題。」

路透報導，川普表示，目前外交工作的重點是美中貿易談判，但也暗示他可能在不久後重返亞洲，與北韓領導人金正恩會面。

川普還表示，他認為將與習近平舉行一次精彩的會面。此外，美國與中國關係非常好，「很多問題」將在川習會上得到解決。

華爾街日報稍早披露，根據川普與習近平預定30日討論的貿易框架，若北京同意加強管控用於製造芬太尼的化學品出口，華府將回撤部分對中關稅，降幅可達10個百分點。