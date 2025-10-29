川習會30日將登場！CNN：無論結果 對習近平而言已是勝利

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，CNN分析，對習近平而言，這場歷史性的川習會是展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」的時刻。無論會談結果如何，對中國而言，都是一場勝利。

川普對中國發起的貿易戰雖挑戰習近平推動經濟成長與創新的努力，卻意外為北京提供展現經濟實力的舞台。當世界上大多數國家爭相討好川普，並試圖談判減輕「對等關稅」的衝擊時，中國則採取反制措施，最終逼使雙方坐上談判桌達成休戰。

最近幾周，華府制定新規限制中方取得美國技術並打擊其航運業，北京則祭出新稀土管制令還擊。此舉令美方震動，促使川普威脅對中國商品加徵100%關稅，但雙方高層於上周末在馬來西亞的最後一刻談判後似乎皆有退讓。

雖然北京尚未正式確認，但華府已公布川普與習近平預計將於30日在南韓慶州APEC峰會期間會面。這將是川普第二任期內的首次「川習會」，預期雙方將就管理雙邊經濟關係達成框架協議。儘管具體讓步尚不明朗，這也僅是超級大國複雜且多變競爭中的一個里程碑。

對習近平而言，這也是他以確立美中關係新現實的姿態走入會場的時刻：中國會談判，但不會被嚇倒。儘管習近平面臨的風險也不低，但當美國官員宣稱川普有能力「創造籌碼」施壓中國，北京則認為自身策略已見效。

中方普遍認為，中國已為競爭做好準備：憑藉對全球稀土供應鏈的掌控創造天然籌碼，推動貿易多元化以降低對美依賴，並加快科技創新腳步，逐步減少對美國高端半導體的依存。北京同時推進新五年計畫，目標是深化科技與產業的自給自足，強化對未來衝擊的防護力。

美中雙方在上周末的貿易談判後均釋出積極訊號，美國財政部長貝森特表示，北京將推遲稀土出口管制，華府則會撤回100%關稅威脅並延長此前的關稅休戰。不過，中方尚未發表相應聲明，雙方仍面臨風險：川習兩位強人可能無法達成共識，或一次失言就可能破壞微妙的緩和局面。此外，照川普一貫作風，最終結果仍可能取決於當天現場互動。

專家表示，習近平會晤川普時，首要目標將是促使美國降低關稅並取消出口管制。為達成這一目標，他可能願意放寬或推遲中國最新的稀土出口管制。上海復旦大學美國研究中心教授沈丁立指出：「中國實施這些管制是為了「迫使美國不要對中國實施全面制裁，而是將制裁限制在『極少數國家安全領域』」。

這一策略能否奏效，將在30日的川習會中見分曉。