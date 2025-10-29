北韓飛彈回應川普想見金正恩！1周2試射「鎖定APEC慶州」 考驗美耐心

美國總統川普29日訪韓前夕，北韓再度證實試射飛彈，這是一周內第二度，且兩次試射都具備打擊亞太經濟合作（APEC）峰會主辦地慶州的能力，南韓媒體指出，此事時機敏感、挑釁意味濃厚。事實上，川普第二任首度亞洲行以來，多次喊話想見北韓領導人金正恩，平壤迄今未正面回應，如今甚至以飛彈試探華府態度。外界預期，接下來的美韓領袖會談，將成為北韓觀察如何應對華府的關鍵訊號。

北韓官媒朝中社29日報導，軍方28日進行海對地戰略巡弋飛彈試射。這枚飛彈飛行約2小時10分後命中目標，被指設計可搭載核彈頭。北韓選擇發射能在低空長時間飛行、以躲避韓美探測的巡弋飛彈，尤其自艦上發射至地面目標，形同展示其可秘密打擊APEC峰會主辦地慶州的能力。

這次試射由北韓軍方二號人物、勞動黨中央軍事委員會副委員朴正天（Pak Jong-chon）親自監督，他表示試射取得「重要成功」，更明確將此次行動定位為「核武挑釁」。

北韓稱22日也曾試射2枚高超音速飛彈，射程約430公里，幾乎等同平壤到慶州的直線距離，約450公里；但南韓軍方判定為短程彈道飛彈。

紐約時報報導，川普此行前多次表示希望與金正恩再度會談，本周受訪重申願意與金正恩見面，更說「如果他也想見的話，我會在南韓」。但是北韓迄今沒有回應。

對此韓媒與輿情分析，北韓在川金會成為話題之際試射飛彈，等同向美方傳遞拒絕對話的訊號。兩次試射消息只透過對外媒體朝中社發布，顯示北韓意在對外傳訊、管控局勢。

但也有觀點認為，平壤此舉是在「測試川普的耐性」。外界預料，北韓可能會在川普訪韓後，根據其發言內容，再宣布立場，或透過非公開管道向美方傳達意向。