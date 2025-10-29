送禮的藝術！日本送川普高球球具 南韓贈王冠

南韓KBS新聞29日報導，南韓總統李在明與美國總統川普將於29日下午在慶州國立博物館舉行峰會，討論雙邊關係、經濟合作與安全議題。

川普在日本受到大力吹捧，包括獲贈高爾夫球具。南韓也不能怠慢，會談前安排歡迎儀式與紀念活動，包括簽名、合影、贈送特製金冠模型與無窮花大勳章等象徵性禮物，展現韓方的誠意與尊重。

無窮花大勳章是韓國最高級別的國家勳章，象徵對外賓的最高敬意，中華民國前總統蔣中正也曾於1966年和夫人宋美齡一起獲贈，南韓時任總統為朴正熙；特製金冠模型則代表韓國古代王朝的文化遺產與歷史榮耀。

特製金冠以新羅王朝的金冠為原型，新羅是古代韓國三國之一，以精緻金工技術聞名。金冠象徵王權與榮耀，代表韓國悠久的歷史與文化。作為外交禮物，傳達韓方對外賓的高度尊重與文化交流誠意。通常由韓國工藝大師手工打造，使用純金或鍍金材質。附有展示座與解說牌，便於收藏與展示。

金冠頂端有「出字形」與「鹿角形」立飾，象徵天與地的連結。垂掛金鍊與勾玉，代表王權與神聖性。

兩項禮物不僅具象徵意義，也展現韓國在外交場合的文化自信與禮儀深度。