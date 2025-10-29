快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

聽新聞
0:00 / 0:00

送禮的藝術！日本送川普高球球具 南韓贈王冠

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
韓劇《善德女王》中由李瑤媛飾演的德曼公主加冕為新羅女王。新羅金冠的特色是頂端有中間的出字形、二側的鹿角形立飾矗立開展，飾有勾玉，垂有二條金鍊。右圖為西元5世紀在慶州市金冠塚出土的新羅金冠。圖／摘自KBS網站、朝鮮新報
韓劇《善德女王》中由李瑤媛飾演的德曼公主加冕為新羅女王。新羅金冠的特色是頂端有中間的出字形、二側的鹿角形立飾矗立開展，飾有勾玉，垂有二條金鍊。右圖為西元5世紀在慶州市金冠塚出土的新羅金冠。圖／摘自KBS網站、朝鮮新報

南韓KBS新聞29日報導，南韓總統李在明與美國總統川普將於29日下午在慶州國立博物館舉行峰會，討論雙邊關係、經濟合作與安全議題。

川普在日本受到大力吹捧，包括獲贈高爾夫球具。南韓也不能怠慢，會談前安排歡迎儀式與紀念活動，包括簽名、合影、贈送特製金冠模型與無窮花大勳章等象徵性禮物，展現韓方的誠意與尊重。

無窮花大勳章是韓國最高級別的國家勳章，象徵對外賓的最高敬意，中華民國前總統蔣中正也曾於1966年和夫人宋美齡一起獲贈，南韓時任總統為朴正熙；特製金冠模型則代表韓國古代王朝的文化遺產與歷史榮耀。

特製金冠以新羅王朝的金冠為原型，新羅是古代韓國三國之一，以精緻金工技術聞名。金冠象徵王權與榮耀，代表韓國悠久的歷史與文化。作為外交禮物，傳達韓方對外賓的高度尊重與文化交流誠意。通常由韓國工藝大師手工打造，使用純金或鍍金材質。附有展示座與解說牌，便於收藏與展示。

金冠頂端有「出字形」與「鹿角形」立飾，象徵天與地的連結。垂掛金鍊與勾玉，代表王權與神聖性。

兩項禮物不僅具象徵意義，也展現韓國在外交場合的文化自信與禮儀深度。

南韓 禮物

延伸閱讀

川普睽違8年訪韓！首爾祭最高敬意21響禮炮 啟動「甲號令」嚴陣以待

北韓試射巡弋飛彈 時機選在川普訪韓前一天

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

川普會高市 讚揚美日同盟 肯定日本推動防衛支出擴大計畫

相關新聞

白宮因台灣問題氣氛緊繃！美媒：幕僚勸川普勿「曖昧站隊」北京

美國國家廣播公司（NBC News）28日報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在30日會晤，外界關注習近平可能要...

北韓飛彈回應川普想見金正恩！1周2試射「鎖定APEC慶州」 考驗美耐心

美國總統川普29日訪韓前夕，北韓再度證實試射飛彈，這是一周內第二度，且兩次試射都具備打擊亞太經濟合作（APEC）峰會主辦...

川習會前夕 WSJ：美方擬將芬太尼關稅砍半 換中方採取行動

華爾街日報28日引述知情人士獨家報導，根據美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定於30日討論的貿易框架，若北京同意加強...

送禮的藝術！日本送川普高球球具 南韓贈王冠

南韓KBS新聞29日報導，南韓總統李在明與美國總統川普將於29日下午在慶州國立博物館舉行峰會，討論雙邊關係、經濟合作與安...

川習會30日將登場！CNN：無論結果 對習近平而言已是勝利

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，CNN分析，對習近平而言，這場歷史性的川習會是展示北京長期追求目標，...

川普睽違8年訪韓！首爾祭最高敬意21響禮炮 啟動「甲號令」嚴陣以待

美國總統川普29日稍早已搭空軍一號飛赴南韓，預計將與南韓總統李在明舉行會談及出席亞太經濟合作（APEC）峰會活動。首爾為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。