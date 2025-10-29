川普睽違8年訪韓！首爾祭最高敬意21響禮炮 啟動「甲號令」嚴陣以待

美國總統川普29日稍早已搭空軍一號飛赴南韓，預計將與南韓總統李在明舉行會談及出席亞太經濟合作（APEC）峰會活動。首爾為此已啟動最高層級國賓禮遇措施，將鳴放象徵對國家元首最高敬意的21響禮炮；同時，峰會主辦地慶州已動員「甲號非常令」，實施最高等級維安，全城嚴陣以待川普時隔8年再踏上南韓。

川普預定於29日上午抵達釜山金海國際機場，將由南韓外交部長或副部長親自迎接。現場將舉行儀仗隊檢閱儀式，並鳴放象徵對國家元首最高敬意的21響禮炮。南韓政府表示，此次訪問屬於外國領袖訪韓中最高規格的國賓禮遇。

在南韓，禮炮發射數依接待對象而異，總統、國王等國家元首為21響，副總統或總理則為19響。21這一數字源自西方文化中象徵幸運的「3×7」，寓意「帶來好運」。

川普下機後，將搭乘配備強化防彈裝置的專用座車「野獸」或專用直升機「陸戰隊一號」前往慶州。若川普選擇座車出行，警方將全程護衛車隊，經由京釜高速公路約1小時可抵達慶州。

慶州市內則預計在各國領袖抵達時實施全面交通管制。當地目前已發布最高警戒等級「甲號非常令」，幾乎處於全面封鎖的「真空狀態」。

峰會期間，會場方圓3.7公里範圍內設有禁飛區，並動用水下遙控無人載具（ROV）進行水域安全偵測，確保最高層級戒備。

川普此行將在慶州停留，29日與李在明舉行美韓會談，並於APEC企業領袖峰會發表演說；30日預定與中國國家主席習近平舉行美中會談。

此外，川普表達強烈希望與北韓最高領導人金正恩會面，並暗示可能延長原訂2天1夜的訪韓行程。若2019年板門店突襲式的川金會驚喜發生，他可能搭乘直升機前往板門店。

不過，也有觀點推測，北韓或為避免南韓介入，將邀請川普前往平壤或元山的「葛麻海岸觀光特區」大型度假村會晤，屆時他或將自金海機場直接飛往北韓。