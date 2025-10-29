川普訪韓在即！美韓仍未談攏投資協議 3500億美元投資條件成最大爭點

美國總統川普29日訪問南韓，儘管華府施壓首爾在此行期間敲定貿易協議，雙方仍無法就今夏簽署的臨時協議關鍵條款達成共識。

新聞網站Politico報導，首爾方面對川普堅持要求南韓以「預付」形式，向美國政府支付3500億美元作為其7月承諾投資的一部分表示不滿。南韓官員警告，此舉恐重創國內經濟，並動搖韓元匯率穩定。3位知情人士透露，川普政府目前正考慮放寬部分最初的投資要求。

一位知情人士透露，投資細節仍是主要障礙。這位人士表示：「資金來源尚未確定，是否包括貸款或貸款擔保，以及投資計畫選擇與利潤分配流程也尚未決定。」

此舉顯示出川普政府面臨的挑戰，即如何將一連串驚人的外國投資承諾落實為具體成果。除南韓外，日本和歐盟也對川普及其資深官員最初要求的資金運用條件表達不滿。川普若允許南韓在履行投資承諾上有更大彈性，可能為其他國家與美國的貿易談判樹立先例。白宮發言人拒絕對談判進度發表評論；南韓外交部亦未回應詢問。

川普及其部分高級經濟官員本月稍早曾提高預期，認為雙方可能在川普與南韓總統李在明29日會晤前最終敲定7月達成的初步協議。川普24日從華府啟程前往亞洲時對媒體表示，美韓「已相當接近」敲定協議，但李在明一直抗拒川普政府要求，即以公款一次性全額支付3500億美元的承諾，並授予白宮對投資的廣泛控制。

韓方官員抱怨，相較於經濟規模，南韓承擔的投資義務遠重於日本。一位知情人士表示：「南韓會履行承諾，但美國應該認識到南韓經濟比日本小得多。」

南韓央行總裁李昌鏞20日在國會聽證會上指出，南韓年度外匯調度能力估計約150至200億美元。3位知情人士透露，首爾曾要求建立貨幣互換機制，但遭美國聯準會（FED）拒絕。不過，美方提出可接受以韓元形式進行投資，韓方高層認為這代表邁向更大彈性的起點。