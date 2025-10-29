聽新聞
0:00 / 0:00
川李會今登場 李在明擬提出「END構想」解決北韓核武問題
南韓總統李在明與美國總統川普將於29日下午在慶州國立博物館舉行會談，這是繼8月首次會談後，兩人第二次面對面會晤。此次會談正值亞太經合組織（APEC）高峰會在南韓舉行之際，雙方預計將就多項議題進行深入討論。
會談的核心議題之一是美國對南韓的3500億美元投資案。該案目前尚未達成最終協議，雙方在投資方式、金額與分配上仍有歧見。韓方對於是否接受美方提出的條件持保留態度，擔心可能影響國內經濟主權與政策彈性。
朝鮮日報報導，北韓問題也是此次會談的重點。李在明預計將向川普說明韓方提出的「END Initiative」構想，主張透過交流（Exchange）、正常化（Normalization）與無核化（Denuclearization）三大支柱推動朝鮮半島和平進程。韓方希望藉由此次會談，爭取美方支持該構想，並在未來的南北對話中發揮更積極角色。
報導也指出，川普此行對南韓的態度相對友善，曾表示「李在明總統是非常好的人」，並對南韓在區域安全與經濟上的角色給予肯定。不過，雙方在某些議題上仍存在分歧，例如對北韓的應對策略與對中國的政策立場。
整體而言，此次會談被視為韓美關係的重要轉捩點，能否就重大議題達成共識，將對未來區域局勢與韓國外交政策產生深遠影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言