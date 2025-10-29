快訊

川李會今登場 李在明擬提出「END構想」解決北韓核武問題

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明8月25日造訪白宮，與美國總統川普合照。美聯社
南韓總統李在明與美國總統川普將於29日下午在慶州國立博物館舉行會談，這是繼8月首次會談後，兩人第二次面對面會晤。此次會談正值亞太經合組織（APEC）高峰會在南韓舉行之際，雙方預計將就多項議題進行深入討論。

會談的核心議題之一是美國對南韓的3500億美元投資案。該案目前尚未達成最終協議，雙方在投資方式、金額與分配上仍有歧見。韓方對於是否接受美方提出的條件持保留態度，擔心可能影響國內經濟主權與政策彈性。

朝鮮日報報導，北韓問題也是此次會談的重點。李在明預計將向川普說明韓方提出的「END Initiative」構想，主張透過交流（Exchange）、正常化（Normalization）與無核化（Denuclearization）三大支柱推動朝鮮半島和平進程。韓方希望藉由此次會談，爭取美方支持該構想，並在未來的南北對話中發揮更積極角色。

報導也指出，川普此行對南韓的態度相對友善，曾表示「李在明總統是非常好的人」，並對南韓在區域安全與經濟上的角色給予肯定。不過，雙方在某些議題上仍存在分歧，例如對北韓的應對策略與對中國的政策立場。

整體而言，此次會談被視為韓美關係的重要轉捩點，能否就重大議題達成共識，將對未來區域局勢與韓國外交政策產生深遠影響。

