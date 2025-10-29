川習會前夕 WSJ：美方擬將芬太尼關稅砍半 換中方採取行動

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）2019年在日本大阪G20峰會期間與中國國家主席習近平（右）合影。美聯社
美國總統川普（左）2019年在日本大阪G20峰會期間與中國國家主席習近平（右）合影。美聯社

華爾街日報28日引述知情人士獨家報導，根據美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定於30日討論的貿易框架，若北京同意加強打擊用於製造芬太尼的化學品出口，華府將回撤部分對中國加徵的關稅。

知情人士指出，中方預期將承諾加強對製造芬太尼所需前體化學品出口的管控。作為回報，美國可能削減現行針對中國商品約20%的芬太尼相關關稅，降幅可達10個百分點。

這項預期中的協議仍可能有所變動，最終結果將取決於川習會的討論進展，細節預料將在後續談判中敲定。另據消息人士透露，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）預計將前往北京，與中方就芬太尼議題進一步磋商。

若美方將中國商品的芬太尼關稅降至10%，對中國進口商品的平均關稅將從目前約55%降至45%。此舉不僅使美中平均關稅水準更接近美方對其他貿易夥伴的水準，也可能削弱非中國製商品的價格競爭力，提升中國製產品在美國市場的吸引力。

此外，對中關稅若與美方威脅對東南亞國家徵收的40%稅率更趨接近，將減少中國企業透過東南亞轉運商品的誘因，並可能促進中美間更直接的貿易往來。

知情人士並指出，中方談判代表預期，美國也將凍結其他被視為對中國不利的潛在新政策行動，例如對含有美國軟體的產品出口設限。美國財政部長貝森特26日受訪時強調，美方出口管制政策尚未改變。雙方也預期將降低彼此船隻的港口費用，但目前尚不清楚這項貿易框架將如何影響北京4月宣布的稀土出口管制措施。

