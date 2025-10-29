北韓試射巡弋飛彈 時機選在川普訪韓前一天

快訊

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
南韓總統李在明（右）8月訪問華府，川普總統（左）在白宮迎接。美聯社

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，平壤當局昨天在西部海域試射海對地巡弋飛彈，時間點就在美國總統川普（DonaldTrump）即將訪問南韓的前一天。

法新社引述北韓中央通信社今天的報導指出，這些飛彈是垂直發射，飛行時間超過2小時。

北韓中央通信社指出，平壤當局最高軍事官員朴正天（Pak Jong Chon）監督試射行動，並表示北韓在發展「核武力量」以嚇阻戰爭方面「取得重大成果」。

值得注意的是，過去經常監督重要飛彈試射行動的北韓領導人金正恩（Kim Jong Un），並未出席昨天的試射。

川普先前表示，自己本週訪問朝鮮半島時，「很樂意會見」金正恩。北韓方面尚未公開回應這項邀請。

川普與金正恩上一次會晤是在2019年，地點在南北韓非軍事區（DMZ）。

北韓 巡弋飛彈 川普

