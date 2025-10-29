川普亞洲行最終站 與李在明談貿易、盼會金正恩

快訊

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

美國總統川普今天將從日本飛抵南韓釜山，接著將在慶州與南韓總統李在明舉行峰會，這是兩人繼兩個月前在華府會談後第2次面對面會談。南韓是川普這次亞洲行的最終站。

法新社報導，美韓領袖會談預計將聚焦貿易問題，雙方目前在南韓對美投資談判上依然卡關。

川普7月宣布，華府同意將南韓銷美產品關稅降至15%，交換條件是首爾承諾對美投資3500億美元。

不過，美國對南韓汽車的高額關稅尚未取消，雙方在對美投資比重與資金結構方面依然存在分歧。

此外，川普還向北韓領導人金正恩提出邀請，希望在他訪韓期間與金正恩會面，為川普這趟外交行程增添戲劇性。

兩人上一次會面是在2019年，地點在分隔南北韓數十年的非軍事區（DMZ）。

川普表示，他「非常樂意與金正恩再次聚首」，甚至暗示可能將制裁問題納入討論範圍。

不過，北韓尚未公開回應川普的邀請，而首爾官員對川金是否會面意見分歧。

北韓資訊分析網站NK News創辦人歐卡洛爾（ChadO'Carroll）告訴法新社：「川普已明確表態希望會面，現在球在金正恩手上。」

川普 南韓 北韓

