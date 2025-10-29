金海機場翼峰樓 川習會可能地點

南韓東亞日報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平卅日在南韓會談，考慮到兩國領袖的日程、移動路線和安保等問題，會談地點很可能是釜山金海國際機場貴賓樓「翼峰樓」。

報導說，南韓政府消息人士廿六日表示，「金海機場內的會客場所『翼峰樓』有望成為美中首腦會談的候選地」。

考慮到軍事機場有利於安保和警衛，加上兩國元首緊迫的訪韓日程，「翼峰樓」最有可能成為川習會場所。川普安排廿九日上午訪韓，卅日下午回國，習近平則是卅日訪韓，十一月一日回國，兩國元首專機起降的金海機場成為最適合的會面地點。南韓空軍最近整修「翼峰樓」，也助長了這種分析。

南韓熱烈舉辦ＡＰＥＣ，但在慶州上空盤旋的，是揮之不去的美國關稅烏雲。

台北持續推進對美談判細節，但眼下看起來可能會在美國總統川普的強烈意志下，遭北京彎道超車。被關稅挾制的不只台灣一方，ＡＰＥＣ主辦方南韓的壓力也很大，美國一直喊話希望在近期敲定投資細節。

紐約時報報導，南韓夾在美中之間，承受貿易戰的壓力，南韓與川普總統達成初步關稅協議並同意在美擴大投資，卻遲未能敲定投資細節，三千五百億美元的對美投資承諾讓南韓經濟愈發脆弱；更令人緊張的是，川普在東京與日本首相高市早苗公布五千五百億美元的聯合投資框架，作為日美關稅協議的一部分。同時，中國大陸警告首爾不要一味偏向華府。川普今天與李在明會面，雙方會達成何種協議，台灣也相當關注。

台灣沒有南韓的左右為難，我方面臨的是，要避免川普為了達成對中關係的和緩、甚至達成可吹噓的成果，而擱置台灣議題的優先性。