川高會強調美日同盟堅定 反對片面改變台海現狀

美國總統川普廿八日在東京會晤日本新首相高市早苗，讚揚美日同盟關係堅定，肯定她推動防衛費擴大的計畫，強調美國將持續是日本最堅強盟友，兩人也簽署貿易和關鍵礦物協議。

川普視察美艦 讚高市贏家

川普廿七日抵日，廿八日上午在迎賓館赤坂離宮會晤高市，共進工作午餐，其後川高共搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」前往視察神奈川縣美軍橫須賀基地的核動力航空母艦喬治華盛頓號。川普在該艦向數千名軍人演說時邀高市上台，盛讚「這位女性是贏家」，強調美日同盟重要性。

晚間，川普會晤企業人士，談到將登場的「川習會」說，這將是重要會面，認為將有非常好結果，「對大家都會很棒」。川普廿九日預定到南韓會晤總統李在明，卅日會晤中國大陸國家主席習近平。

高市在傍晚記者會說，已與川普重申台灣海峽和平穩定的重要性，但鑒於美中領袖即將會晤，婉拒評論與川普就中國問題的討論細節。川高也反對以武力或脅迫片面改變現狀。

兩人會談時，川普向高市說，「我想讓妳知道，無論有任何問題、疑慮或需要幫忙的地方，美國都會在妳身邊。我們是最高層級盟友」。他並對雙方克服貿易爭端表達樂觀，稱美日關稅協議「非常公平」，「我們將展開比以往更龐大貿易合作，美日關係將比以往堅固」。

高市提強勢外交 增加軍費

高市開場說，美日已成為世界最偉大同盟，日本將與美國一起貢獻於世界和平與繁榮，「我將重振強勢的日本外交。為推進自由開放印太，日美將加強合作」，與川普共創兩國新的黃金時代。

高市也說，日本將增加國防預算，回應川普要求盟友分擔更多防衛責任的立場，藉此爭取美方理解日本加強防衛能力的政策。高市向川普表明，日方達成防衛費達ＧＤＰ百分之二的目標後，仍將持續增加國防預算。

會談中，雙方也討論如何一起應對中國日益增強的霸權行動，以及中國、俄羅斯、北韓的合作。川普則對日本政府增加防衛費及購買美製裝備表示感謝。

川普與高市會談氣氛友好，雙方互相讚賞。高市告訴川普，將因他的外交努力提名他為諾貝爾和平獎候選人。川普則贈送印有金色「日本回來了」字樣的簽名高爾夫帽，高市同時轉贈已故前日相安倍晉三的球桿，與名人賽冠軍松山英樹簽名球袋。

川高會談後簽兩份文件，一份代表美日關係進入「黃金新時代」，另一份涉及關鍵礦物。這些協議旨在將美日七月宣布達成的貿易協議部分內容正式化，包括日本承諾出資五千五百億美元投資美方項目。

關鍵礦物與稀土方面，白宮聲明指出，美日計畫透過使用經濟政策工具和協調投資進行合作，以加速開發多元化、流動性強且公平的關鍵礦物和稀土市場。

彭博指出，美日關鍵礦產框架協議乍看基本上是一項合作協議，旨在未來六個月內共同確定磁鐵和電池等領域的重點項目，美日打算採取措施，為選定的計畫提供資金支持，生產可供美、日及其他理念相近國家購買的最終產品。

川普廿八日也會晤一九七○至八○年代遭北韓綁架的日本人家屬，他們盼川普協助尋親，川普說美國會全力支持。