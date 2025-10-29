聽新聞
王毅通話日外相：台灣問題事關中日關係根基
美日峰會舉行之際，中國大陸外長王毅昨日與日本新任外相茂木敏充舉行首次通話，除祝賀茂木再次出任外相，也強調歷史、台灣問題事關中日關係根基和雙方之間基本信義，希望日方維護好中日關係的政治基礎。雙方確認將繼續推進「中日戰略互惠關係」，以及高層交往、溝通的重要性。
據大陸外交部發布，王毅在通話中表示，中日互為重要近鄰，中方對日政策保持連續性、穩定性，願同日方一道，繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係。
針對近期中日關係，王毅稱，中方注意到日本新內閣釋放的一些積極信號，高層交往對中日關係發展具有重要意義。希望日本新內閣邁好對大陸交往的第一步。
日本外務省發布的新聞則指出，兩人通話約卅分鐘，雙方確認「領導人、外長等各層級溝通的重要性」。茂木表示，在國際情勢發生重大變化的背景下，日中兩國責任日益加重；他對中國大陸稀土出口管制措施表達強烈關切。
