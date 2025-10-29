聽新聞
紐時：協議無重大突破 日企多觀望

聯合報／ 記者雷光涵、編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普廿八日晚間在東京與商界人士見面，他向日本企業人士說，會當他們在白宮的盟友；在美日達成的貿易協議中，至少十家日企有意投資美國能源、ＡＩ、關鍵礦產等不同領域。日經報導，由於具體投資及回收機制不明朗，不少日本企業仍持觀望。紐約時報分析，協議並無重大實質突破。

川普在演說時透露廿九日將會晤輝達執行長黃仁勳，說想向他道賀，「因為他真的了不起。他是不得了的傢伙」。川普預定今日到訪南韓。

輝達上周已說，黃仁勳計畫在出席南韓亞太經合會企業領袖高峰會時，會晤全球領袖和南韓頂尖企業高層。

川普昨天向日本企業人士說，會當他們在白宮的盟友，若他們和美國內閣官員會談無法取得進展，「打給我，必要時我會壓過他們」。

關於日本投資的五五○○億美元的使用方向，美國商務部長盧特尼克在接受日本媒體訪問時表示：「這是為了日本和美國經濟安全保障的共同投資，首個項目將投向電力領域」。將由日本企業供應燃氣輪機等，提升美國因數據中心擴張而需求增加的發電能力。

外媒報導，項目包括三菱重工與東芝考慮參與美國核電企業西屋電氣主導的核電站及小型模塊化反應堆建設；三菱電機將提供用於數據中心發電系統；松下將供應能源儲存系統。此外，軟銀集團、日立製作所、村田製作所等企業也將參與。

根據日本經濟新聞預告，豐田汽車、三菱商事、Sony集團、全日空（ＡＮＡ）控股等數十家企業經營高層都會到場見川普。豐田汽車會長豐田章男將向美方表達，在美國生產的豐田汽車逆進口至日本的策略。日本產業界為避免貿易問題再次升溫，將展現對美國的投資態度，回應川普要求的「交易」。

報導指出，豐田汽車將提出，把在美國生產的車輛進口到日本，於日本的銷售通路販售。候選車型包括在日本已終止銷售的Camry與休旅車Sienna等。

川普長期不滿美國車輛在日本銷售困難，此舉是日本企業表態，致力於縮減美國對日貿易逆差。

川普總統到日本之前，日本企業已陸續宣布對美國的投資計畫。日本財務省指出，川普關稅實施後的半年內，即二○二五年度四到九月，日本對美貿易順差較去年同期減少百分之廿二點六，為新冠疫情以來最大降幅。雖然與美國已談成關稅協議，但若對美順差再次擴大，仍可能引發新一輪貿易戰。

