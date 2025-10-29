東南亞簽約川普…收益低

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

東協峰會28日閉幕，本屆峰會因為美國總統川普的蒞臨吸引更多國際媒體關注。在這三天川普簽訂白宮號稱「具有歷史意義」的協議，然而，更具體的細節表明，這些協議內容並不平等，且仍存在許多未知數。而這些東南亞國家被夾在美、中競逐的零和博弈中左右為難。

川普26日抵達吉隆坡後，公布了與馬來西亞和柬埔寨的貿易協議，及與泰國和越南的協議框架。彭博資訊報導指出，這些協議對川普來說無疑是明顯的勝利信號。

然而，這四個東南亞國家獲得的好處卻並不那麼明顯。各國未能得到一個低於川普最初設定19%-20%的稅率，儘管柬埔寨和大馬部分出口產品將獲得關稅豁免，但包含的品項似乎有限。

彭博經濟研究的分析師在報告中表示，這些「單邊」交易「給東南亞帶來明顯的成本和模糊的收益」，「這些協議似乎將取消對美國商品進入東南亞的關稅和監管，這對已經感受到美國廣泛貿易關稅壓力的本地產業來說是個威脅」。

巴克萊估計，馬來西亞獲得的關稅豁免，適用於對美國約120億美元的出口，相當於國內生產毛額（GDP）的2.8%。然而，其中約110億美元的出口將受到限制，這意味著只有約10億美元的對美出口（占大馬GDP的0.2%）將享受零關稅。在此同時，大馬企業將購買價值近1,500億美元的美國半導體、資料中心和航太產品及設備。

