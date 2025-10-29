川習會明登場 紐時：恐回到原點 若達協議只是回到貿易戰2.0前情勢

美國總統川普30日將與中國大陸國家主席習近平見面，成為今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會的重頭戲，全球企業緊盯半導體、製藥、能源、軟體、汽車、農業及航空等相關的議題，但紐時分析，「川習會」可望取得的進展，似乎只是兜了一大圈又回到原點，也就是重返川普發動貿易戰2.0前的情勢。

韓媒「東亞日報」報導，川習會的可能地點是釜山金海國際機場貴賓樓；考慮到兩國領袖的日程、移動路線和安保等，正協調在會客設施「翼峰樓」見面。

全球企業無不緊盯川習會的可能成果，輝達和超微等半導體業者關心的是，川普和習近平能否針對美企銷售AI晶片到中國大陸達成協議，英特爾、格芯及應用材料等晶片和晶片設備製造商，還有福特和通用等汽車大廠，則都緊盯能否促成北京鬆綁稀土出口管制。

許多全球企業殷切期盼了解川普威脅管制「關鍵軟體」出口到中國大陸的情況，波音則希望能擴大進入中國大陸市場。

美國液化天然氣（LNG）出口商等能源業者，和邦吉（Bunge）等能源巨擘期望，川習會能夠重啟美中能源與農業貿易。中國大陸2月起對美國LNG加徵15%關稅，此後未再與美國簽署LNG長期採購協議，也已停止購買美國黃豆。

不過，紐時分析，川習會可能出現的進展，其實只是解決了川普自己製造的危機，回到他重返白宮後發動貿易戰之前的原點。