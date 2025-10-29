高市迎川普 送上「安倍球桿」

日本首相高市早苗28日接待美國總統川普時，傾盡全力投他所好，不僅大打「安倍牌」，致贈川普最愛運動高爾夫球的相關禮物，同時已提名川普角逐明年的諾貝爾和平獎。豐田汽車、三菱商事等數十家企業經營高層28日晚間與川普會面時，也展現投資美國的積極態度，回應川普重視的「Deal」（交易）。

高市到東京都港區的迎賓館親自迎接川普，並微笑地直接用英語表示，「總統先生，歡迎回到日本」。

高市一開始先向等待的與會者道歉，表示較晚才進入會場的原因是「剛剛在川普的房間看棒球，而且目前是（日本球星大谷翔平等選手領軍的洛杉磯道奇）以1比0領先」多倫多藍鳥隊。高市提到美國明年建國250周年時，將贈送250株櫻花樹到華盛頓特區，還預告當地將在美國國慶日7月4日當天發射日本秋田縣的煙火，「希望共同盛大慶祝」。

此外，高市也贈送川普一支故首相安倍晉三的推桿、與日本高球名將松山英樹的簽名球袋。安倍與川普的關係極好，曾被川普為「我最好的朋友之一」，2017年川普首次出訪亞洲時，曾與安倍及松山一同打球。

之後高市再與川普共同在一頂印有「日本回來了」（Japan Is Back）金色字樣的黑色棒球帽上簽名，這是對川普常用口號「美國回來了」（America Is Back）的巧妙呼應。