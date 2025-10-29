川普會高市 讚揚美日同盟 肯定日本推動防衛支出擴大計畫

美國總統川普28日在東京與日本新任首相高市早苗會晤，讚揚美日同盟關係堅定，並肯定她推動防衛支出擴大的計畫，強調美國將持續作為日本最堅強的盟友。

川普27日抵日，28日上午在迎賓館赤坂離宮會晤高市早苗，之後兩人共乘美國總統專用直升機，到美軍橫須賀基地視察美軍航艦，並發表演說，兩人強調持續致力合作。晚間，川普會晤企業人士，談到預定30日登場的「川習會」說，這將是重要會面，認為會有非常好結果，「對大家都會很棒」。

兩人會談時，川普告訴高市，「我想讓妳知道，無論有任何問題、疑慮或需要幫忙的地方，美國都會在妳身邊。我們是最高層級盟友」。他並對雙方克服貿易爭端表達樂觀，「我們將展開比以往更龐大貿易合作，美日關係將比以往堅固」，並稱美日關稅協議「非常公平」，今後美日貿易將擴大。

高市開場說，美日已成為世界最偉大同盟，日本將與美國一起貢獻世界和平與繁榮，「我將重振強勢的日本外交。為推進自由開放印太，日美將加強合作」，與川普共創兩國新的黃金時代。

高市也說，日本將增加國防預算，回應川普要求盟友分擔更多防衛責任的立場，藉此爭取美方理解日本加強防衛能力的政策。高市向川普表明，日方達成防衛費達GDP 2%的目標後，仍將持續增加國防預算。

高市在傍晚記者會說，已與川普重申台灣海峽和平穩定的重要性，但鑒於美中領袖即將會晤，婉拒評論與川普就中國問題的討論細節。川、高也反對以武力或脅迫片面改變現狀。

川普與高市在會談後，簽署兩份文件，一份代表美日關係進入「黃金新時代」。法廣（RFI）東京特約記者報導，「黃金新時代」文件涉及雙方今年稍早就戰略投資及共同國家利益達成的共識。



