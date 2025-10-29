快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

川普會高市 讚揚美日同盟 肯定日本推動防衛支出擴大計畫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普（左）28日會晤日相高市早苗。（歐新社）
美國總統川普（左）28日會晤日相高市早苗。（歐新社）

美國總統川普28日在東京與日本新任首相高市早苗會晤，讚揚美日同盟關係堅定，並肯定她推動防衛支出擴大的計畫，強調美國將持續作為日本最堅強的盟友。　

川普27日抵日，28日上午在迎賓館赤坂離宮會晤高市早苗，之後兩人共乘美國總統專用直升機，到美軍橫須賀基地視察美軍航艦，並發表演說，兩人強調持續致力合作。晚間，川普會晤企業人士，談到預定30日登場的「川習會」說，這將是重要會面，認為會有非常好結果，「對大家都會很棒」。

兩人會談時，川普告訴高市，「我想讓妳知道，無論有任何問題、疑慮或需要幫忙的地方，美國都會在妳身邊。我們是最高層級盟友」。他並對雙方克服貿易爭端表達樂觀，「我們將展開比以往更龐大貿易合作，美日關係將比以往堅固」，並稱美日關稅協議「非常公平」，今後美日貿易將擴大。

高市開場說，美日已成為世界最偉大同盟，日本將與美國一起貢獻世界和平與繁榮，「我將重振強勢的日本外交。為推進自由開放印太，日美將加強合作」，與川普共創兩國新的黃金時代。

高市也說，日本將增加國防預算，回應川普要求盟友分擔更多防衛責任的立場，藉此爭取美方理解日本加強防衛能力的政策。高市向川普表明，日方達成防衛費達GDP 2%的目標後，仍將持續增加國防預算。

高市在傍晚記者會說，已與川普重申台灣海峽和平穩定的重要性，但鑒於美中領袖即將會晤，婉拒評論與川普就中國問題的討論細節。川、高也反對以武力或脅迫片面改變現狀。

川普與高市在會談後，簽署兩份文件，一份代表美日關係進入「黃金新時代」。法廣（RFI）東京特約記者報導，「黃金新時代」文件涉及雙方今年稍早就戰略投資及共同國家利益達成的共識。


延伸閱讀

日對美投資敲定初步清單 簽署貿易和關鍵礦物協議 擬推動稀土市場多元化

與川普見面？　APEC台灣代表團：爭取各種可能性

川普 日本 美國

延伸閱讀

川普訪日見安倍昭惠 當面獲贈自創畫作「藏1巧思」傳遞和平訊息

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓大陸減少對俄支持

貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

相關新聞

川高會…強調美日同盟堅定 反對片面改變台海現狀

美國總統川普廿八日在東京會晤日本新首相高市早苗，讚揚美日同盟關係堅定，肯定她推動防衛費擴大的計畫，強調美國將持續是日本最...

美中貿易戰休兵後 台灣成核心議題

多家外媒預料，中國大陸國家主席習近平可能在卅日的川習會要求美國總統川普表態反對台獨。紐時廿八日報導，關鍵問題是美國對台灣...

請川普吃美國米 日相打安倍牌

美國總統川普與日本首相高市早苗廿八日共搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」前往視察神奈川縣美軍橫須賀基地。川普在該艦向數千...

【總編開箱】川習會 賴政府如何帶台灣從「被動角色」脫困

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平在南韓會面，這場攸關全球金融與安全情勢的「川習會」，除了協商美中經貿議題，「台灣問題」也預期會被端上檯面。儘管美國國務卿魯比歐說，川普政府不會放棄華府對台灣的長期支持，但從外國媒體、智庫專家及美國政治人物的不斷提醒，不難看出各界對川普言行的擔憂。台灣不在談判桌上，反映了國際政治的現實，但如何帶領台灣從關鍵的「被動角色」脫困，卻是賴清德政府必須面對的問題。

川普會高市 讚揚美日同盟 肯定日本推動防衛支出擴大計畫

美國總統川普28日在東京與日本新任首相高市早苗會晤，讚揚美日同盟關係堅定，並肯定她推動防衛支出擴大的計畫，強調美國將持續...

日對美投資敲定初步清單 簽署貿易和關鍵礦物協議 擬推動稀土市場多元化

美國總統川普28日會晤日本首相高市早苗，除了讚揚美日同盟關係堅定，也簽署貿易和關鍵礦物協議。白宮在聲明中稱，美日兩國計劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。