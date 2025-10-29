請川普吃美國米 日相打安倍牌

美國總統川普與日本首相高市早苗廿八日共搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」前往視察神奈川縣美軍橫須賀基地。川普在該艦向數千名軍人演說時邀高市上台，盛讚「這位女性是贏家」，稱讚高市發言「漂亮」，說高市是棘手的談判對象，還說已批准第一批向日本Ｆ｜３５戰機提供飛彈的訂單，本周就會提前送到。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒報導，川普說，美日關係在過去慘痛戰爭的灰燼上成長，八十年來形成當前的美麗友誼，「這是太平洋和平穩定的基礎」。他也說相當尊敬日本，「現在我對這位新任、出色首相確實充滿尊敬」。他還形容高市是親近友人，強調她是首名女性日相，引起台下官兵歡呼掌聲。

頭戴ＵＳＡ（美國）字樣帽子的川普也說，美國幫日本賺了很多錢，「但這沒關係，他們是我國一大投資者」。他指稱，高市稍早已告訴他豐田投入一百億美元在美國各地設廠的計畫。川普也說，關稅持續讓美國進帳數兆美元，沒人比他還懂關稅。

紐約時報和英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，川普這場演說近一小時，是典型的造勢演說。

高市登台發言時說，六年前已故時任首相安倍晉三也在相同地點，與川普站在一起展現美日將攜手確保區域和平穩定的決心，日本將致力增進其在共同軍事同盟中的角色。

高市說，該區域面臨空前嚴峻的安全環境，美日將攜手確保區域和平與安全；和平不是只靠言語來維護，需要有堅定的決心和行動，日本致力「從根本上加強其防衛能力」，準備好更積極為區域和平穩定做出貢獻。

高市還說，決定透過前述作為，與川普一同讓已是全球最偉大同盟關係的美日同盟更上層樓。

高市早苗與川普高峰會展現外交巧思，不但打出「安倍牌」，送川普高球禮物還一起看棒球，午餐招待川普吃美國米和美國牛，並宣布將提名川普角逐諾貝爾和平獎，明年還要送櫻花樹慶祝美國建國兩百五十周年。

高市贈送川普兩份見面禮，包括一支已故前首相安倍晉三的推桿與日本名將松山英樹簽名球袋。川普曾形容安倍是「我最好的朋友之一」。兩人同樣熱愛高球，二○一七年川普首次出訪亞洲時，曾與安倍及松山一同打球。

身為安倍政治門生的高市，希望延續並深化與美國的緊密關係。她在贈送禮物後，與川普共同簽署一頂印有「日本回來了」金色字樣的黑色棒球帽，對應川普常用口號「美國回來了」。

白宮發言人李維特證實，高市告訴川普，已提名他角逐諾貝爾和平獎，這是繼柬埔寨總理洪馬內後，又一名國際政治領袖加入提名川普角逐和平獎的行列。