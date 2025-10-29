川習會後 全球貿易可能出現的3情境

川普卅日將與中國國家主席習近平會晤，有望敲定貿易協議，緊接著還將重談美墨加協定，同時歐盟仍在制定因應中國產能過剩的對策，專家認為全球貿易接下來可能出現三種情境。

第一是美中貿易緊張關係緩和。美國取消對大陸產品的百分之廿芬太尼關稅，但維持特定產業關稅及百分之十對等關稅，其餘關稅維持不變，包括今年之前已徵收的百分之廿五平均關稅。

由於美中官員在川習會登場前已談定基本協議框架，可能為取消芬太尼關稅打開大門，因此這種情境機率提升。在這種情況下，美國國內生產毛額（ＧＤＰ）損失會降至百分之○點五，而大陸出口損失可能會從當前的近百分之七十減縮到百分之十以下。

然而，小型開放經濟體面臨損失可能增加，尤其在電子產品領域。

第二種情境則是最極端，即各國聯合起來對抗中國產能過剩問題。由中國產業政策引發的產能過剩向外溢出，世界其他地區仿效美國實施關稅政策。分析師認為，在這種情況下，大陸受到的衝擊會更大，到二○三○年，可能損失百分之四ＧＤＰ。

第三種情境則是「北美壁壘」：美、墨、加形成更緊密的北美聯盟，相互取消關稅，但對其他貿易夥伴提高關稅。其他經濟體採取報復行動。在這情境下，中國同樣蒙受損失，因為中國商品透過加拿大和墨西哥零關稅進入美國的管道會被封死。