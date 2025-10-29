聽新聞
0:00 / 0:00

繞一圈 專家嘆美中回到貿易戰前局勢

聯合報／ 編譯盧思綸、廖振堯／綜合報導

彭博報導，美中經貿官員連日釋出貿易戰降溫訊號，為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日會談準備好一系列預定外交成果。但分析人士警告，最新一輪休戰協議並未解決難題，涉及國家安全的根本爭議似乎完全沒處理，川普聲稱讓美中貿易重新平衡的目標同樣沒進展，中國對美國投資仍受到嚴格限制。

美國前亞太事務助理國務卿、戰略諮詢公司亞洲集團合夥人康達對彭博表示，「雙方目前似乎都聚焦在維持穩定，但雙邊關係基本面沒任何改變」。彭博描述，美中近期談判成果有如撈起小魚放掉大魚。

目前仍不清楚北京實務上將如何執行稀土出口管制。大西洋理事會中國全球中心資深研究員羅谷說，「中國絕不會放棄稀土籌碼，那麼做對他們來說簡直愚不可及」。

美國總統川普卅日將與中國國家主席習近平見面，美國官員已透露雙方潛在進展，中國可能恢復購買美國黃豆、暫停稀土管制，美國則暫停或取消部分關稅。然而，這似乎只是繞了一大圈，回到川普還未發動貿易戰之前的局勢。

批評人士表示，川普政府似乎在吹噓解決了自己製造的危機。與川普第一任期的貿易戰相比，華府和北京皆採取更激烈的行動，損害彼此企業利益。

ＤＧＡ諮詢公司資深分析師崔奧洛表示，川普政府一直在「升高局勢然後再緩解局勢」，並指出這是第五次貿易談判會議，卻依然被中國稀土管制牽著走。

川習會 貿易協議

延伸閱讀

川普訪日見安倍昭惠 當面獲贈自創畫作「藏1巧思」傳遞和平訊息

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓大陸減少對俄支持

貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

相關新聞

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

經過數周緊張談判，南韓原希望在本周的亞太領導人會議之前，在美國關稅問題上取得突破，但這一希望正在破滅。

「川苗會」簽署關鍵協議 美日迎「新黃金時代」東京睽違川普熱

10月28日位於東京元赤阪的迎賓館，來訪日本的美國總統川普與就任不久的首相高市早苗簽署新協議。當中內容包括確保包含稀土在內的關鍵礦物供應鏈的合作，以及美日將確實履行對等關稅談判協議。川普與高市早苗兩人笑容滿面地手持簽署文件，兩國並一致同意在東亞安全保障環境惡化的背景下，將持續深化美日同盟。

繞一圈 專家嘆美中回到貿易戰前局勢

彭博報導，美中經貿官員連日釋出貿易戰降溫訊號，為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日會談準備好一系列預定外交成果。但...

美中貿易戰休兵後 台灣成核心議題

多家外媒預料，中國大陸國家主席習近平可能在卅日的川習會要求美國總統川普表態反對台獨。紐時廿八日報導，關鍵問題是美國對台灣...

川習會後 全球貿易可能出現的3情境

川普卅日將與中國國家主席習近平會晤，有望敲定貿易協議，緊接著還將重談美墨加協定，同時歐盟仍在制定因應中國產能過剩的對策，...

金海機場翼峰樓 川習會可能地點

南韓東亞日報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平卅日在南韓會談，考慮到兩國領袖的日程、移動路線和安保等問題，會談地點很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。