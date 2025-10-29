繞一圈 專家嘆美中回到貿易戰前局勢

彭博報導，美中經貿官員連日釋出貿易戰降溫訊號，為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日會談準備好一系列預定外交成果。但分析人士警告，最新一輪休戰協議並未解決難題，涉及國家安全的根本爭議似乎完全沒處理，川普聲稱讓美中貿易重新平衡的目標同樣沒進展，中國對美國投資仍受到嚴格限制。

美國前亞太事務助理國務卿、戰略諮詢公司亞洲集團合夥人康達對彭博表示，「雙方目前似乎都聚焦在維持穩定，但雙邊關係基本面沒任何改變」。彭博描述，美中近期談判成果有如撈起小魚放掉大魚。

目前仍不清楚北京實務上將如何執行稀土出口管制。大西洋理事會中國全球中心資深研究員羅谷說，「中國絕不會放棄稀土籌碼，那麼做對他們來說簡直愚不可及」。

美國總統川普卅日將與中國國家主席習近平見面，美國官員已透露雙方潛在進展，中國可能恢復購買美國黃豆、暫停稀土管制，美國則暫停或取消部分關稅。然而，這似乎只是繞了一大圈，回到川普還未發動貿易戰之前的局勢。

批評人士表示，川普政府似乎在吹噓解決了自己製造的危機。與川普第一任期的貿易戰相比，華府和北京皆採取更激烈的行動，損害彼此企業利益。

ＤＧＡ諮詢公司資深分析師崔奧洛表示，川普政府一直在「升高局勢然後再緩解局勢」，並指出這是第五次貿易談判會議，卻依然被中國稀土管制牽著走。