美中貿易戰休兵後 台灣成核心議題

多家外媒預料，中國大陸國家主席習近平可能在卅日的川習會要求美國總統川普表態反對台獨。紐時廿八日報導，關鍵問題是美國對台灣的支持有多少談判空間？專家認為，對中國而言，台灣是貿易戰休兵後的核心議題，一旦川普在會中講出有利於北京立場言論，未來將成為美中雙方在台灣問題上的新基準，並持續約束往後的美國政府。

華爾街日報廿七日也以「習近平給川普的台灣考驗」為題發表社論指出，中國大陸國家主席習近平對即將登場的川習會另有盤算，想說動川普表態美國「反對台獨」。文章強調，台灣在地緣戰略與價值皆符合美國戰略利益，呼籲川普拒絕習近平提出「出賣台灣」的要求。

紐時指出，台灣依賴美國的政治和軍事支持，因此美國總統的任何言論，如果被視為削弱美方對台灣支持，都可能被北京用來為未來談判設定條件。如果川普表示美國「反對」台灣獨立，那對北京來說將是更大的勝利。

美國智庫外交關係協會亞洲研究員薩克斯在一份共同報告分析川習會將如何提及台灣時表示，「一旦出現有利於中國立場的言論，北京就會將其視為新基準。中國會試圖把這樣的言論固定下來，讓未來繼任的美國政府都受其約束」。

薩克斯說，「中國方面可能確實有一套順序概念，他們想先在貿易戰中達成某種停火與降溫，然後再打開更廣泛的地緣戰略議題。我認為台灣正是這項議題的核心」。

華爾街日報社論指出，習近平對這次雙邊會談另有盤算，他想削弱美國對台灣的支持，希望川普表態反對台灣獨立。儘管美國國務卿魯比歐日前表明，不必擔心華府為貿易利益拋棄台灣，但北京目標並非是文字遊戲，習近平的訴求與普亭對烏克蘭的作法類似，目的是讓國際社會接受北京敘事，把台灣塑造成「叛亂省分」以強化主權主張。

華爾街日報社論認為，美國無須表明是否在危機時出手保衛台灣，但若在「台灣獨立」問題上向習近平讓步，相當於搬石頭砸自己的腳，反而損害川普自身的戰略目標。川普希望台灣增加國防支出，但若認同習近平觀點，等於削弱台灣人士氣，告訴台灣企圖自衛是徒勞的，如此一來正中北京下懷。

這篇社論重申，從地緣政治到核心價值等各方面來看，台灣都完全符合美國戰略利益。它是第一島鏈的一部分，構成美國對抗北京擴張野心的安全防線。遺憾的是，華府政壇願意向公眾強調台灣重要性的政治人物仍然太少。文章最後呼籲，「這次川普若能拒絕習近平『出賣台灣』的要求，等同於為世界和平盡一份心力」。