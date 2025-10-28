川習會前AI晶片議題受矚 川普預告明會晤黃仁勳「他真的了不起」
美國總統川普將於30日與中國國家主席習近平會晤，預計人工智慧（AI）晶片將是核心議題。川普今天在日本表示，他明天（29日）將會晤美國AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳。
川普在東京與商界領袖會面時指出：「我要恭喜黃仁勳，因為他真的很了不起。他是個出色的人，聰明的人。我明天會與他見面。」
輝達（Nvidia）上週曾宣布，黃仁勳赴韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會期間，將會晤「全球領袖及韓國頂尖企業主管」。
川普本週巡訪亞洲，預定明天前往韓國，30日在當地與中國國家主席習近平會晤，美中先進科技流通可能成為貿易談判焦點，中國能否取得輝達晶片被視為核心議題。
黃仁勳預計在美東時間28日中午12時（台灣時間29日午夜0時），在華府舉行的輝達GTC技術大會（GPUTechnology Conference）發表主題演說，投資人將關注輝達能否銷售晶片至龐大的中國市場。
