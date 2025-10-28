美中領導人APEC期間訪韓 反對團體群起示威…警方憂引發衝突

快訊

中央社／ 首爾28日專電
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月底於韓國慶州登場，美、中領導人都將訪韓。 歐新社
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月底於韓國慶州登場，美、中領導人都將訪韓。但警方也收到多件在APEC期間進行的反美、反中示威申請，可能引發衝突。

韓國警察廳今天向媒體發布公告表示，截至今天下午2時為止，共收到17件集會申請，將在APEC會議期間於慶州舉行，但並未說明反美、反中集會各有幾件。

對於是否限制反中、反美集會舉行，警方表示，會綜合考慮是否可能威脅公共安寧，按照相關法令規範。

美國總統川普、中國國家主席習近平都將在APEC期間訪問韓國，也使警方對當地安全格外注重，據韓國日報報導，為因應示威活動可能帶來的騷亂，將投入包括防暴警察在內的6000名警力。

申請在慶州舉行示威活動的團體包括近期在駐韓中國大使館附近舉行反中示威的保守派團體「自由大學」，他們規劃在27至30日於皇理團路舉行示威，估約2000多人參與；民主勞總金屬工會轄下的韓國光學高科技支會等進步派團體也預告了反美示威活動。

朝鮮日報引述警方相關人士說法指出，目前申請示威的場所離領袖峰會主要會場所在的普門觀光園區直線距離超過7公里，應該不會直接造成太大的影響。

