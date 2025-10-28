川普訪日見安倍昭惠 當面獲贈自創畫作「藏1巧思」傳遞和平訊息

正在日本進行外交訪問的美國總統川普今天會見日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，並獲安倍夫人贈送一幅她創作的畫，以綠、紅、藍、黑等顏色組成，且以金色寫上「和平」字樣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據白宮新聞聯絡顧問馬丁（Margo Martin）在社群媒體平台X發布的照片，安倍昭惠與川普（Donald Trump）並肩而立，一同持著這幅作品在鏡頭前展示。

馬丁在貼文中寫道：「川普總統與安倍夫人會面，並獲贈她所創作的一件美麗藝術品，這幅作品是替和平締造者傳遞和平的信息。」

川普與安倍晉三關係熱絡。安倍於2020年卸任首相，2022年7月在奈良市街頭發表演說時遭到槍擊身亡，震撼全日本。本案也正好在今天首度開庭審理，45歲凶嫌山上徹也當庭認罪。