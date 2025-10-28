快訊

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

豐田投資美國逾百億美元！川普嗨喊「去買Toyota」強調美日關係緊密

中央社／ 橫須賀28日綜合外電報導
美國總統川普宣布日本汽車製造商豐田（Toyota）將加碼投資美國，並呼籲「去買一輛豐田吧」。 法新社
美國總統川普宣布日本汽車製造商豐田（Toyota）將加碼投資美國，並呼籲「去買一輛豐田吧」。 法新社

美國總統川普今天在駐紮日本美軍航艦上，對美軍官兵宣布日本汽車製造商豐田（Toyota）將加碼投資美國，並呼籲「去買一輛豐田吧」。

川普今天在日本首相高市早苗陪同下，登上喬治華盛頓號航空母艦（USS George Washington）。川普對美軍官兵發表演說時表示，高市告訴他，豐田將擴大在美國的投資。

他指出：「首相剛才告訴我，豐田將在美國各地設置汽車工廠，投資金額超過100億美元（約新台幣3060億元）。所以去買一輛豐田吧。」

高市早苗上週才就任日本首相，試圖延續已故前首相安倍晉三與川普之間的友好關係。川普盛讚高市是「贏家」，並強調美日關係緊密。

川普 豐田 日本 TOYOTA 高市早苗 首相 安倍晉三 美軍

延伸閱讀

「川苗會」簽署關鍵協議 美日迎「新黃金時代」東京睽違川普熱

川普現身橫須賀基地！讚高市早苗「真正贏家」批准交付F-35用飛彈

川普自爆想連任 拒「取巧」選副總統

阿根廷親美執政黨獲川普紓困背書 國會期中選舉大勝

相關新聞

川習會倒數…川普與日相會談先提台灣 高市強調「台海和平穩定重要性」

路透28日報導，日本首相高市早苗當天在東京與美國總統川普會談後說，她已與川普重申台灣海峽和平穩定的重要性，但她婉拒評論兩...

周四「川習會」倒數 美國總統川普：會有很好效果、對所有人都好

美國總統川普28日表示，本周四（30日）將和中國大陸國家主席習近平會面。

「川苗會」簽署關鍵協議 美日迎「新黃金時代」東京睽違川普熱

10月28日位於東京元赤阪的迎賓館，來訪日本的美國總統川普與就任不久的首相高市早苗簽署新協議。當中內容包括確保包含稀土在內的關鍵礦物供應鏈的合作，以及美日將確實履行對等關稅談判協議。川普與高市早苗兩人笑容滿面地手持簽署文件，兩國並一致同意在東亞安全保障環境惡化的背景下，將持續深化美日同盟。

豐田投資美國逾百億美元！川普嗨喊「去買Toyota」強調美日關係緊密

美國總統川普今天在駐紮日本的美軍航艦上，對美軍官兵宣布日本汽車製造商豐田（Toyota）將加碼投資美國，並呼籲「去買一輛...

川習會將登場…川普如何回應習近平台灣要求？專家質疑大陸恐做這事

美國總統川普與中國國家主席習近平將於30日進行2019年以來首次面對面會談，各方關注。有專家認為川普的彈性與友善或讓中國...

高市登美軍航艦承諾增進美日同盟 川普讚高市「是贏家」

美國總統川普、日本首相高市早苗28日在東京會晤後，共搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」前往橫須賀基地視察美軍喬治華盛頓號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。