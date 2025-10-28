豐田投資美國逾百億美元！川普嗨喊「去買Toyota」強調美日關係緊密

美國總統川普今天在駐紮日本的美軍航艦上，對美軍官兵宣布日本汽車製造商豐田（Toyota）將加碼投資美國，並呼籲「去買一輛豐田吧」。

川普今天在日本首相高市早苗陪同下，登上喬治華盛頓號航空母艦（USS George Washington）。川普對美軍官兵發表演說時表示，高市告訴他，豐田將擴大在美國的投資。

他指出：「首相剛才告訴我，豐田將在美國各地設置汽車工廠，投資金額超過100億美元（約新台幣3060億元）。所以去買一輛豐田吧。」

高市早苗上週才就任日本首相，試圖延續已故前首相安倍晉三與川普之間的友好關係。川普盛讚高市是「贏家」，並強調美日關係緊密。