川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

（德國之聲中文網）經過數周緊張談判，南韓原希望在本周的亞太領導人會議之前，在美國關稅問題上取得突破，但這一希望正在破滅。

美國總統川普和中國國家主席習近平可能即將達成協議，從而緩解兩國貿易緊張局勢。

據三名外交消息人士透露，川普將在周三（10月29日）抵達南韓，這是他第二任期內首次訪韓。但他將在次日離開，跳過亞太經濟合作組織（APEC）峰會的主要議程，其他多國領導人被迫調整行程。

今年的APEC會議被川普在1月就職後不久宣布的全面關稅政策陰影籠罩，同時也受到其他全球貿易挑戰的影響，尤其是華盛頓與北京之間不斷加劇的緊張關系。

亞洲協會高級研究員約翰·德盧裡（John Delury）表示，川普的政策提升了全球領導人聚首的重要性，使這一通常被認為乏味的外交活動罕見地受到國際關注。

他說：「鑑於當前多邊主義和世界秩序的狀況，這可能是近年來最具影響力的一屆APEC。我們可能會看到APEC前所未有的戲劇性場面。」

對主辦國南韓而言，這周是總統李在明上任以來的一次重大外交考驗。李在明在前任因試圖實施戒嚴而被罷免後，於6月的突發選舉中當選總統。

李在明將會晤川普、習近平以及日本新任首相高市早苗。這三位領導人是東北亞外交及朝鮮半島事務的關鍵角色。預計習近平與川普也將在周四舉行雙邊會晤，這是川普第二任期內兩人的首次面對面交流。

川普攪局幫了習近平

周一（10月27日），全球股市上漲。此前美國官員稱，美中談判代表已制定出一份貿易協議框架，外界預期習近平與川普可能會簽署協議。

美國對外關系委員會專家馬修．古德曼（Matthew Goodman）表示，川普可能希望借簽署多項貿易協議以及在面對批評時不退讓，展示他在貿易戰中的成績。

古德曼說：「我認為習近平希望把中國和他本人塑造成亞太地區真正的領導者，讓人們相信他可以帶領該地區走向更加繁榮和經濟一體化。盡管該地區對此普遍持懷疑態度，但川普的攪局式做法反而助長了中國的敘事。」

對南韓來說，目標更為現實。

古德曼表示：「如果南韓能順利完成APEC及相關會議而未出現重大波折，就會被視為一次成功的主辦，並認為自己躲過一劫。」

韓美貿易協議前景不明

首爾原計劃在APEC召開前敲定與川普在7月達成初步共識的貿易協議。然而，8月李在明與川普的首次峰會未能達成最終協議，主要卡在協議中價值3500億美元投資方案的細節問題上。

美國財政部長貝森特周一表示，韓美貿易協議的整體框架已經完成，但在川普訪問期間不太可能最終確定。南韓官員也表示，雙方仍存在重大分歧。

南韓產業部周二表示，雙方仍在持續溝通，首爾將努力最大化國家利益。

協議延遲將對南韓汽車制造商如現代汽車造成打擊。現代汽車的對美出口被征收25%的關稅，而日本汽車僅被征收15%。

一名南韓官員表示，李在明和川普可能會發布一份總結近期共識的文件，但不會解決關稅爭端。

全球秩序仍將動蕩

李在明將首次與習近平會面。這是習近平11年來首次訪問南韓。當前，南韓在美中政治與經濟的對抗中處於交叉火力之中。

中國已對部分與美國合作的南韓造船企業實施制裁。

李在明政府表示，南韓正推動APEC發表一份關於自由貿易重要性的聯合聲明，並尋求在人工智能與人口結構變化方面達成共識。

三位APEC成員國外交官告訴路透社，經過多年的分歧，對會議能在實質性議題上達成聯合聲明，他們並不樂觀。

川普提前離開APEC的決定，把聚光燈讓給了習近平。習近平預計將留到周六的閉幕儀式，中國也將主辦明年的APEC論壇。

紐約帕克戰略咨詢公司的肖恩．金（Sean King）表示：「APEC不是最有實質意義的全球對話平台，但川普不該把舞台讓給習近平。我們需要提醒伙伴和盟友，美國仍然與他們站在一起。」

