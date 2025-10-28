川習會將登場…川普如何回應習近平台灣要求？專家質疑大陸恐做這事

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統川普與中國國家主席習近平將於30日進行2019年以來首次面對面會談，各方關注。有專家認為川普的彈性與友善或讓中國更願合作，但也有專家質疑中國達成重大協議意願。

法新社報導，貿易一直是川普（Donald Trump）施政計畫中首要重點，他也尋求讓美國和中國這兩個全球最大經濟體達成協議。時常自誇有談成生意長才的川普，對中國一下威脅大漲關稅，一下又調降。

另一方面，川普在競選期間接受福斯新聞（FoxNews）訪問時，形容習近平「以鐵腕方式管理14億人——聰明、傑出，一切都很完美」。他上週並再次強調自己與習近平間的關係具有的力量，並對中國侵略台灣的可能性表達懷疑。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）高級研究員孫韻表示，中國或許不尋求與川普有熱絡關係，但雙方都是交易導向，因此中方雖然不喜歡川普的行事風格，但他們視其為可以合作的對象。

孫韻認為，中國發現在許多美國前任拜登（JoeBiden）政府完全不願讓步的事情上，川普非常願意合作或至少態度較為友善。例如有報導稱，川普政府拒絕讓賴清德總統在前往拉丁美洲訪問途中過境紐約；而過往即使中國不滿，這類行程是美方允許下的慣例。

曾任美國國務院官員的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）指出，川普比其他美國總統更不介意將戰略議題與策略性經濟問題連結，也更不排斥與中國在不同議題上合作，因此當習近平必然會向他提出一些有關台灣的要求時，川普會如何回應，存在一層不確定性。

中國長期以來反對美國出售武器給台灣，並尋求川普明確說出美國反對台灣獨立，而非維持華府目前只是「不支持」的立場。

曾任美國前總統歐巴馬（Barack Obama）中國事務首席顧問的華府智庫「布魯金斯研究所」（BrookingsInstitution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）則表示，儘管川普尋求與中國達成協議，但美國政府體系仍專注於對抗北京，兩者間存在落差。

此外，何瑞恩也懷疑中國有興趣追求和川普達成協議、藉此開啟某種雙邊經濟合作的「黃金時代」。他認為中國感興趣的是讓自身成為中心、把美國推向邊緣，而非讓兩國共處中心。

何瑞恩表示，中國可能想與川普達成讓他們能夠拖延的協議，也就是爭取時間。他不認為北京若讓雙方達成某種重大交換妥協的經濟協議，能增進中方利益。

