「川苗會」簽署關鍵協議 美日迎「新黃金時代」東京睽違川普熱

（德國之聲中文網）10月28日位於東京元赤阪的迎賓館，來訪日本的美國總統川普與就任不久的首相高市早苗簽署新協議。當中內容包括確保包含稀土在內的關鍵礦物供應鏈的合作，以及美日將確實履行對等關稅談判協議。川普與高市早苗兩人笑容滿面地手持簽署文件，兩國並一致同意在東亞安全保障環境惡化的背景下，將持續深化美日同盟。

高市早苗並在會談中提出「希望共同開創同盟關係的新黃金時代」，對此川普回應「日本是最重要的同盟國」，確認將持續在經濟領域開展合作。就任首相剛滿一週的高市早苗在這次的會談中致力建立與川普總統的個人信賴關係。

會談一開始，高市強調：「日美是世界上最偉大的同盟。日本將與美國一同為世界的和平與繁榮做出貢獻」。其中她也呼籲：「希望進一步推進合作，實現自由開放的印太地區」，並立刻提到已故安倍晉三所提及的自由印太思想。

對此，川普總統則緬懷安倍晉三是他一生的摯友，並祝賀高市作為首位女性就任首相，也對日本政府增加國防經費和採購美國製裝備表示感謝。針對對等關稅協議，川普稱讚「是一個非常公平的協定」，並認為兩國的貿易將會持續擴大。

據了解，首相在會談中傳達了日本將國防經費佔國內生產總值（GDP）2%的增長目標提前兩年，爭取在今年度內達成的意願。高市也說明將提前修訂《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件的想法。

而在當天下午，川普與高市兩人也一同搭乘美國總統直升專機「陸戰隊一號」前往橫濱的橫須賀基地「USS喬治華盛頓號」上，高市並在川普的介紹下致詞，重申日本保衛太平洋以及發揚「印度太平洋思維」的決心，艦上近千名官兵對此高聲鼓掌歡呼。川普並在接下來致詞長達40多分鐘，感謝美軍維護太平洋和平的辛勞。

美國政壇「明星隊」

在舉行面對面會談前，高市早苗已在先前訪問馬來西亞出席東協峰會之際在當地飯店與仍在空軍一號上的川普進行電話會談。從原先將搭飛機移動視為最佳休息時間的川普，罕見先與剛上任的高市通電話，就可看出川普重視日本的態度。

此外，不只是川普本人，包括美國政壇的一級要角也都齊聚東京，包括國務卿盧比歐、財政部長貝森特以及商務部長盧特尼克等經濟政策制定高官也都一起與會。日本媒體對此稱美國政壇「全明星隊」到齊。貝森特也在先前與日本財務大臣片山皋月會面，雙方就日本減少購買俄羅斯的液化天然氣等達成初步共識。

28日當天，美日兩國也舉行工作午餐會，日方罕見不選國產，而是端出美國產的米跟牛肉、佐以日本的其他食材跟烹調方式來宴客。在此之前。川普跟高市也一同會見了遭到北韓綁架的日本人家屬，並當面保證「我會盡全力做我能做的」。

川普在先前前往馬來西亞吉隆坡時，已經先調停泰國與柬埔寨的衝突，並稱自己在8個月內調停8場衝突。高市早苗也在28日表示，願意推薦川普成為諾貝爾和平獎的被提名人，未來美日雙方也將在以中國、俄羅斯、北韓的地區危機為警惕下，持續展現鞏固的同盟關係與替和平努力。

稱天皇「很棒的人」

川普在27日當地時間傍晚五點造訪東京後，隨即搭乘美國總統專用直升機前往美軍基地、再轉乘轎車前往皇居覲見日本天皇德仁。天皇陛下在玄關迎接，兩人愉快地握手，在進入御所進行約30分鐘的會談。

根據宮內廳轉述，川普總統在開場時即稱「很榮幸有機會與陛下會面」。並表示「希望在新首相的領導下，進一步強化日美關係」。天皇則回應：「期待總統這次訪問能進一步強化日美友好關係」。川普並提及就任後，持續在世界各地解決衝突，引發天皇回應稱「希望和平能早日降臨」。

川普總統也向天皇夫婦發出訪問邀請，表示「務必請來白宮訪問」。會面結束後。川普總統與天皇一同回到御所玄關前，他在媒體面前指著天皇稱「很棒的人」（Great Man)。天皇則在川普乘上車後，直到離去之前一直都揮手致意。

東京睽違「川普熱」

回顧上次川普訪問的2019年5月，當時他以「國賓」身份訪問東京，在東京掀起旋風，不僅與當時的首相安倍晉三打高爾夫球外、也享用傳統的「爐端燒」等。這次川普雖然是以國賓之下的「公式實務訪問賓客」造訪，日方仍是準備了川普喜歡的金箔高爾夫球、安倍生前用過的球桿等物品當作贈禮。

此外，由於受到安倍遭到刺殺等經驗為鑑，日本警視廳等這次大舉動員1萬8000名警力戒備，不僅川普經過的地方警力三步一崗、五步一哨等戒備，每隔一段距離也有臨檢等、周遭車站的寄放行李櫃跟垃圾桶完全被封鎖，日方的最高警戒也是滴水不漏。

在川普搭乘的空軍一號抵達前，羽田機場內的航廈高處也有不少民眾聚集圍觀，有位特地從北海道搭飛機前來的男子，在接受日媒訪問時就稱「這次不來下次就沒機會了」，在看到空軍一號降落後，該男也笑稱「果然空軍一號的氣場就是不同」。

川普在28日簽署協議後，下午也前往美軍橫須賀基地發表演說，晚上則與日本企業界一起商討投資美國等各項事業。29日早上啟程前往韓國參加APEC高峰會、並預計與中國國家主席習近平等會談。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】