快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

高市登美軍航艦承諾增進美日同盟 川普讚高市「是贏家」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（右）28日到橫須賀基地，在美軍喬治華盛頓號航艦上向軍人演說，並邀請日本首相高市早苗（左）上台。路透
美國總統川普（右）28日到橫須賀基地，在美軍喬治華盛頓號航艦上向軍人演說，並邀請日本首相高市早苗（左）上台。路透

美國總統川普日本首相高市早苗28日在東京會晤後，共搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」前往橫須賀基地視察美軍喬治華盛頓號航空母艦。川普在該艦向數千名軍人演說時邀高市上台，表示「這位女性是個贏家」，也談到和日本的「美好友誼」。

美國有線電視新聞網（CNN）和紐約時報報導，川普說，相當尊敬日本，「現在我對這位新任、出色的首相確實有極大敬意」，還強調高市是首名女性日相，引起台下軍人歡呼和掌聲。

高市則透過翻譯說，日本將致力增進其在共同軍事同盟中的角色。該同盟旨在抗衡中國大陸在印太咄咄逼人行為，特別在南海。

高市說，區域面臨「前所未有的安全環境」，美日將攜手確保區域和平與安全。她說，和平不能只靠言語來維護，只有堅定的決心和行動才能守護和平；日本致力「從根本上加強其防衛能力」，準備好更積極為區域和平穩定做貢獻。

高市還說，決定透過這些作為，與川普一同將已是全球最偉大同盟關係的美日同盟更上層樓。

川普則說，他已批准向日本F-35戰機提供飛彈的訂單。川普在橫須賀基地的演說將近一小時，另也為美軍最近在加勒比海和太平洋襲擊船隻辯護、揚言對美國本土城市增派國民兵，並談到將美國防長頭銜改稱為戰爭部長、美軍將不再「政治正確」等議題。

川普和高市28日稍早已在東京會晤，簽署關稅相關協議及稀土合作文件，川普對高市說日本是美國最高等級盟友，一切將有求必應。

另外，美日28日也在東京簽署有關造船合作的諒解備忘錄。簽署該備忘錄的美國商務部長盧特尼克在簽字前，於日本國土交通省說，美國曾擁有偉大造船業，但今日造船能力幾乎不復存在。

日本 美國 川普

延伸閱讀

川習會前 川普擬取消對中301調查 會面當天將簽TikTok協議

川普：非常反對ICE搜喬州現代車廠 為外國工人研擬新簽證

川普自爆想連任 拒「取巧」選副總統

阿根廷親美執政黨獲川普紓困背書 國會期中選舉大勝

相關新聞

槍響釀3死悲劇…無視民眾報案 警察局長爽吃披薩還謊稱沒異狀

警察是人民保母，發生緊急情況第一時間會通知警方求助。然而美國一名警察局局長接獲槍聲報案後，完全沒有到現場查看，反而悠哉的在餐廳吃飯，還謊報現場無異狀，隔日才發現有三人死亡。

高市登美軍航艦承諾增進美日同盟 川普讚高市「是贏家」

美國總統川普、日本首相高市早苗28日在東京會晤後，共搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」前往橫須賀基地視察美軍喬治華盛頓號...

2大媒體巨擘合併不到3個月 派拉蒙天空之舞傳將裁員千人

一名熟悉內情的消息人士今天告訴法新社，派拉蒙天空之舞（ParamountSkydance）29日將裁員約1000人，距離...

聯邦員工工會施壓國會 要求立刻通過撥款結束政府關門

美國聯邦政府關門進入第27天，美國最大的聯邦員工工會「美國政府雇員聯合會」27日發出聲明，要求國會兩黨立刻通過延長撥款法...

川普：非常反對ICE搜喬州現代車廠 為外國工人研擬新簽證

川普總統27日透露，他「非常反對」移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcemen...

川普自爆想連任 拒「取巧」選副總統

川普總統27日表示，他有意尋求再度連任，但排除在2028年大選中競選副總統的可能性。美國憲法第22條修正案規定，任何人不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。