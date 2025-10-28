高市登美軍航艦承諾增進美日同盟 川普讚高市「是贏家」

美國總統川普、日本首相高市早苗28日在東京會晤後，共搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」前往橫須賀基地視察美軍喬治華盛頓號航空母艦。川普在該艦向數千名軍人演說時邀高市上台，表示「這位女性是個贏家」，也談到和日本的「美好友誼」。

美國有線電視新聞網（CNN）和紐約時報報導，川普說，相當尊敬日本，「現在我對這位新任、出色的首相確實有極大敬意」，還強調高市是首名女性日相，引起台下軍人歡呼和掌聲。

高市則透過翻譯說，日本將致力增進其在共同軍事同盟中的角色。該同盟旨在抗衡中國大陸在印太咄咄逼人行為，特別在南海。

高市說，區域面臨「前所未有的安全環境」，美日將攜手確保區域和平與安全。她說，和平不能只靠言語來維護，只有堅定的決心和行動才能守護和平；日本致力「從根本上加強其防衛能力」，準備好更積極為區域和平穩定做貢獻。

高市還說，決定透過這些作為，與川普一同將已是全球最偉大同盟關係的美日同盟更上層樓。

川普則說，他已批准向日本F-35戰機提供飛彈的訂單。川普在橫須賀基地的演說將近一小時，另也為美軍最近在加勒比海和太平洋襲擊船隻辯護、揚言對美國本土城市增派國民兵，並談到將美國防長頭銜改稱為戰爭部長、美軍將不再「政治正確」等議題。

川普和高市28日稍早已在東京會晤，簽署關稅相關協議及稀土合作文件，川普對高市說日本是美國最高等級盟友，一切將有求必應。

另外，美日28日也在東京簽署有關造船合作的諒解備忘錄。簽署該備忘錄的美國商務部長盧特尼克在簽字前，於日本國土交通省說，美國曾擁有偉大造船業，但今日造船能力幾乎不復存在。