川普現身橫須賀基地！讚高市早苗「真正贏家」批准交付F-35用飛彈

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）28日上午與日相高市早苗（左）舉行會談及午宴，午後轉往美軍駐橫須賀基地視察並發表演說。 路透社
美國總統川普（右）28日上午與日相高市早苗（左）舉行會談及午宴，午後轉往美軍駐橫須賀基地視察並發表演說。 路透社

美國總統川普28日上午與日相高市早苗舉行會談及午宴，午後轉往美軍駐橫須賀基地視察並發表演說。川普頭戴寫有「美國」（USA）的白色鴨舌帽現身，高市則換上深色套裝。全場美軍官兵報以熱烈歡呼。川普直言與高市建立「美好友誼」，並宣布批准對日F-35戰機使用的飛彈交付，並補充最快在一周內完成。

CNN與彭博資訊報導，日本是美國的條約盟友，目前共約有5萬名美軍部署在日本各地，日本是美軍海外駐軍人數最多的國家。川普頭戴寫有「美國」（USA）的白色鴨舌帽現身，引爆現場美軍歡呼「川普！」「美國！」，許多官兵高舉手機紀錄這一刻，背板斗大標題寫著「以實力追求和平」。

川普直言，「今天與高市成為好朋友」，大讚美日股市創下新高，「表示我們做對了什麼」。他更大讚高市成為日本第一女首相，高市站在川普身側豎起大拇指，隨後川普邀高市發表簡短演說。

「這位女士是個贏家。」川普說，並提到當天美日股市齊創新高。接著他表示，自己與日本建立「美好的友誼」，強調「我對日本這個國家懷有極高的敬意，如今也對這位全新的、令人讚嘆的首相有了更深的尊重，而且她是日本史上第一位女性首相。」此話引來現場官兵歡呼與掌聲。

隨後川普邀高市發表談話。高市感謝美日軍人日夜守護區域和平安全，並提到已故前首相安倍晉三與川普6年前在這個基地展現的合作決心，她強調將延續這份意志，推動「自由開放的印太」。她同時示警，當前安全局勢前所未有嚴峻，「和平並非僅靠言語就能維繫」。

川普聽完致詞後稱讚：「太精彩了，我們將建立長久而良好的關係。」並宣布，已批准交付首批可供日本F-35戰機使用的飛彈，並預計提前在本周內完成交付。

