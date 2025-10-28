快訊

貿易戰打什麼？外媒分析美中3大爭議領域 專家這樣看川習會

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國總統川普與中國國家主席習近平本月30日將於南韓釜山會晤，雙方不會在會前解決所有分歧議題，但他們可能會在中國對戰略礦產的控制、美國出口管制等棘手問題上取得若干進展。示意圖／AI生成
美國總統川普與中國國家主席習近平本月30日將於南韓釜山會晤，雙方不會在會前解決所有分歧議題，但他們可能會在中國對戰略礦產的控制、美國出口管制等棘手問題上取得若干進展。

這些進展能安撫金融市場，並暫時避免兩國的對抗造成更嚴重的經濟損害。

以下是美聯社分析全球兩大經濟體美國與中國間的部分爭議領域。

●北京的稀土武器

中國是全球領先的稀土礦產及相關技術的生產與加工國。為展現實力並增加談判籌碼，中國已限制稀土元素出口，對美國及其他外國企業造成衝擊。

美國智庫研究機構「外交關係協會」（Council onForeign Relations）資深研究員劉宗媛（Zongyuan ZoeLiu）表示：「稀土是中國目前能動用的最有效優勢。世界其他地方沒有現成或可負擔的產能。」

美國與其他國家正大力投資稀土以打破中國的壟斷，但這可能需要數年才能見效。劉宗媛說：「他們（中國）明白這不是一個可以永遠使用的優勢，所以他們想在它能真正造成傷害時使用。」

2019年創立「美國稀土公司」（USA Rare Earth）的阿爾特豪斯（Pini Althaus）表示，在開發出新供應鏈之前，中國對稀土實施更多限制的威脅將始終懸在美國頭上。

阿爾特豪斯說：「美國必須緊急建立獨立的關鍵礦物供應鏈。」

●中國的黃豆採購

稀土並非中國唯一的籌碼。向來死忠支持川普的美國農民，傳統上仰賴中國購買約1/4的黃豆產量，但中國今年已停止採購美國黃豆，轉而選擇巴西和阿根廷的供應商。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天在國家廣播公司（NBC）節目中表示，美國中心地帶的農民可能將迎來轉機。本身也擁有黃豆農地的貝森特說：「我們將能夠討論為美國農民進行大量的黃豆與農產品採購。」

●美國出口管制

中國希望美國能放寬敏感技術出口的嚴格管制。美國商務部上個月發布新規定，大幅擴大出口限制範圍，不僅針對先前已在黑名單上的外國公司，還包括這些公司持股至少50%的關係企業。

盛德國際律師事務所（Sidley Austin）的貿易律師墨菲（Ted Murphy）在一篇評論中寫道，美國可能會放寬限制，如同外界預期中國會鬆綁稀土管制一樣。

不過，貝森特在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對全國」（Face the Nation）節目中表示：「我們的出口管制沒有任何改變。」

●川普祭關稅打擊毒品

今年2月，川普對中國進口商品加徵10%的關稅，以施壓北京採取更多行動，阻止可用於製造芬太尼（fentanyl）的化學品外流。數月來，北京對於在達成協議以終止芬太尼關稅方面缺乏進展感到失望。

貝森特昨天表示，與中國的討論已就阻止前體化學物流入美國達成初步協議，這讓外界期望美國將考慮至少調降芬太尼關稅。

●專家：我們無法脫鉤

前美國貿易官員、現為China Moon Strategies顧問公司負責人穆恩（Jeff Moon）表示，無論兩國在具體問題上取得何種進展，更大的問題依然存在

最棘手的問題是，中國已決定透過擴大工廠生產、向全球傾銷低價產品的方式，來擺脫國內房市崩盤所引發的經濟困境。

但穆恩指出，美國和其他富裕國家決心「不讓中國的過剩產能掏空他們的產業並摧毀工業基礎…兩國立場都堅定不移。因此，我看不到盡頭」。

他說：「我們無法脫鉤。雙方對彼此都有需求…如果繼續無止境地試圖削弱對方，最終只會兩敗俱傷。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

