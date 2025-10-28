日本以產米自豪 為贏得川普好感端美國米款待
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普與日本首相高市早苗今天在會面期間共進午餐，但引人注目的是，菜單上少了日本米。這兩位領袖享用的是美國牛與美國米。
在日本，米不只是食物，更是國家身分的一部分。許多日本人對國產稻米深感自豪。
因此，今天端出美國米招待可被視為一種示好姿態，意在博取川普（Donald Trump）的好感。川普長期以來一直敦促日本購買更多的美國米。他甚至以對日本出口產品加徵更高關稅作為威脅，指責日本拒絕購買在美國種植的稻米。
川普6月在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「他們不接受我們的米，然而他們自己面臨嚴重稻米短缺。那我們就發信給他們好了；其實我們滿珍惜這個長期貿易夥伴關係的。」
這個時間點也頗值得玩味：日本正在鬧米荒。今年早些時候，米價攀升到紀錄新高，促使政府釋出緊急儲備米，同時進口更多外國米，但許多消費者對購買進口米仍抱持猶豫態度。
