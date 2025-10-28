「美中貿易後下個戰場是台灣」！美學者：川習會恐定下華府對台新底線

隨著川習會腳步漸近，華爾街日報、紐約時報等多家外媒預期，中國大陸國家主席習近平可能在台灣問題上對美國總統川普採取行動，要求華府表態反對台獨。紐時28日報導指出，關鍵問題是美國對台灣的支持有多少談判空間？對此專家分析認為，對中國而言，台灣是緊接著貿易休兵後的核心議題，一旦川普會中出現有利於北京立場言論，未來將成為美中雙方在台灣問題上的新基準，並持續約束往後繼任的美國政府。

紐時指出，台灣依賴美國的政治和軍事支持，因此美國總統的任何言論，如果被視為削弱美方對台灣的支持，都可能被北京用來為未來談判設定條件。如果川普表示美國「反對」台灣獨立，那對北京來說將是更大的勝利。

「一旦出現有利於中國立場的言論，北京就會將其視為新的基準，」美國智庫外交關係協會亞洲研究員薩克斯（David Sacks）在一份共同報告分析川習會將如何提及台灣時表示，如此一來「中國會試圖把這樣的言論固定下來，讓未來繼任的美國政府都受其約束」。

「中國方面可能確實有一套順序概念，」薩克斯補充，「他們想先在貿易戰中達成某種停火與降溫，然後再打開更廣泛的地緣戰略議題。我認為台灣正是這項議題的核心。」

川普今年二度就任以來，縮減部分與台灣的交流，包括先前傳出拒絕讓台灣賴清德總統過境紐約，還有降低美台國防官員會談級別等。

基於種種訊號，中國認為美國對台政策會朝對中有利的方向演變。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出，「中方認為，隨著權力態勢的變化越來越傾向中國，美國對台灣的承諾可能會隨時間逐步削弱。」

近日被問及中國可能入侵台灣時，川普再度強調美國軍事優勢，稱「美國是迄今世上最強大的軍事強國，無人能敵」。

不過，川普可能盤算過認為，若採用類似前總統柯林頓1998年訪中時的說法，即「美國不支持台灣獨立」，或許能讓北京在談判中更為柔軟，比如稀土管制問題。

亞洲協會政策研究院執行董事但若雲（Rorry Daniels）指出：「對習近平而言，關鍵在於川普至少要傳達出他理解中國在台灣問題上的立場。他需要確信川普不會在台灣問題上出現令他意外的舉動。」