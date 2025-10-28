簽關稅稀土文件共創新黃金時代 川普會高市重點一覽

美國總統川普為期6天的亞洲行，今天與日本首相高市早苗會晤，兩人會後簽署關稅協議及稀土合作文件。川普告訴高市，日本是美國「最高等級盟友」、一切將有求必應。

● 川普憶安倍並盛讚高市

日本放送協會（NHK）報導，川普在會談致詞時表示，已故的前首相安倍晉三是偉大友人，他的遭遇是悲劇，「但我從他那裡聽到妳很傑出。他會為妳成為首相而自豪。我也代表美國向妳祝賀。妳會成為一位偉大首相，妳會做得很好，我也相信我們能建立良好關係」。

川普表示他很尊重日本，美日關係將比以往任何時候都更牢固，「我想讓妳知道，無論妳有任何問題、疑慮、需求或請求，只要我能為日本做的，我們會在妳們身邊。美國是妳最強大的盟友」。

川普表示他知道高市正努力大幅強化日本國防，「美國已收到大量新的裝備訂單。美國製的戰機、飛彈和其他裝備是世界最好的」還說兩國簽署的貿易協議是一份公平協議，貿易往來將比以往任何時候更密切頻繁。

● 提名川普再逐諾獎 高市盼日美共建新黃金時代

高市早苗致詞時表示，她希望與川普一起創造日美同盟「新的黃金時代」，兩國也將共同慶祝美國建國250週年，日本計劃向華府捐贈250棵櫻花樹。

日本早在去年就宣布將捐贈這批櫻花樹，以取代因華府潮汐湖（Tidal Basin）整建工程而被移除的櫻樹。櫻花樹的贈送傳統可追溯至1912年，當時日本向美國贈送3000株櫻花，如今每年春天櫻花已成觀光亮點之一。

高市讚揚川普的外交，包括促成泰國、柬埔寨停火，在中東達成以哈停火更是空前歷史成就。她表示，日本將共同為世界和平與繁榮做出貢獻，「我決心恢復強有力的日本外交，以維護日本國家利益。我希望進一步促進日美在自由開放印太方面的合作」結束致詞後雙方展開閉門會談。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在會後告訴媒體，高市早苗將提名川普角逐明年諾貝爾和平獎。

紐約時報指出，川普與高市簽署兩份宣言，一份宣告「美日同盟的新黃金時代」，另一份承諾加強在稀土供應鏈擴展方面的合作。美日雙方代表團隨後在迎賓館赤坂離宮共進午餐。

● 紐時：高市安倍牌用心可見 美日實質突破待觀察

紐時稱兩位領袖間的會談氣氛熱絡。午餐前，川普與高市兩人用金筆在印有「日本回歸」（JAPAN ISBACK）字樣的棒球帽簽名。高市還贈送川普一個由日本職業高球名將松山英樹簽名的球袋，以及遇刺身亡前首相安倍晉三曾使用過的推桿。

川普與高市隨後會見遭北韓綁架的日本人家屬，呼籲北韓歸還17名據稱幾十年前被綁架的日本公民。

紐時指出，安倍晉三任內與川普關係良好。2019年川普訪日時，兩人曾一起打高球、吃鐵板燒、觀看相撲比賽。高市早苗主打川普對安倍的情誼，有助於她日後與川普政府往來。

然而紐時根據雙方會談與宣言內容認為，這次美日領袖會晤並無重大突破，雙方7月簽署的貿易協議仍維持原樣。據白宮公布的簡短聯合聲明，兩國僅同意繼續討論日本在美投資5500億美元的相關細節。日本當時允諾對美投資5500億美元，換得日本輸美商品的整體關稅從原本川普揚言的25%降為15%。