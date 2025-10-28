影／高市早苗送川普2+1份大禮曝光！投其所好還狂打「安倍牌」博好感

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普與日本首相高市早苗28日在東京會談，高市不僅贈送川普2份與他最愛運動高爾夫有關的禮物，包括一支已故前首相安倍晉三的推桿與日本名將松山英樹簽名球袋，更在會中告訴川普，已提名他角逐諾貝爾和平獎，展現投其所好的外交巧思。

川普本次亞洲行第2站睽違6年拜訪日本，27日在東京會見日皇德仁，28日與日相高市舉行會談並共進午餐。這是兩人首度會面，高市也贈送安倍球桿與松山簽名球袋等禮物，特別投川普所好，都與高爾夫球有關。

安倍在川普首任總統期間與美方建立極為親密的關係，川普曾形容安倍是「我最好的朋友之一」。兩人同樣熱愛高球，2017年川普首次出訪亞洲時，曾與安倍及松山一同打球。

紐時日前引述專家分析，高市會晤川普時，料將打出「安倍牌」作為建立互信的關鍵籌碼。28日稍早兩人會談時，安倍也一度是兩人開場時致意的話題。

松山英樹是日本高球界的民族英雄，今年在夏威夷舉行的美巡賽開幕戰「哨兵」（The Sentry）中，以驚人的35低桿奪冠，創下歷史紀錄。

身為安倍政治門生的高市，希望延續並深化與美國的緊密關係。她在贈送禮物後，與川普共同簽署一頂印有「日本回來了」（Japan Is Back）金色字樣的黑色棒球帽，這是對川普常用口號「美國回來了」（America Is Back）的巧妙呼應。

除此之外，白宮發言人李維特28日也向媒體證實，高市告訴川普，已提名他角逐諾貝爾和平獎，這是繼柬埔寨總理洪馬內在東協（APEC）峰會後，又一名國際政治領袖加入提名川普角逐和平獎的行列。

CNN指出，這類舉動近來已成為一種「討好川普」的外交策略，特別是在雙邊貿易談判進行之際。