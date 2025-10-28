川普晤高市早苗 贈「JAPAN IS BACK」簽名帽 簽署貿易與關鍵礦物協議

美國總統川普周二（28日）在東京與日本新任首相高市早苗會晤，讚揚美日同盟關係堅定，並肯定她推動防衛支出擴大的計畫，強調美國將持續作為日本最堅強的盟友。兩人稍後也簽署了關於貿易和關鍵礦物方面的協議。

川普向高市早苗表示：「我想讓妳知道，無論有任何問題、疑慮或需要幫忙的地方，美國都會在妳身邊。我們是最強層級的盟友。」他並對雙方克服貿易爭端表達樂觀，表示：「我們將展開比以往更龐大的貿易合作，美日關係將比以往更加堅固。」

川普與高市在會談時氣氛友好，雙方互相讚賞。高市告訴川普，將因他在外交上的努力提名他為諾貝爾和平獎候選人；川普則贈送印有金色字樣「JAPAN IS BACK（日本回來了）」的簽名高爾夫帽作為禮物。高市同時轉贈前首相安倍晉三的球桿與由名人賽冠軍松山英樹簽名的球袋給川普。

川普與高市在會談後，簽署兩份文件，一份代表美日關係進入「黃金新時代」，另一份與關鍵礦物有關。這些協議目標將部分由前任日本首相達成的貿易協議內容正式化，其中包括日本承諾出資5500億美元於美方項目。

不過，白宮周二公布的文件顯示，相關協議細節仍相當模糊，彭博分析，看起來基本上是在釋放雙方仍在敲定關稅和投資協議細節的訊號。貿易文件僅表示「雙方對迅速且持續的努力表示滿意，並確認強烈的執行承諾」；而關鍵礦物協議則僅提及雙方將在許可、融資與地圖繪製方面合作。

對於關鍵礦物與稀土方面，白宮聲明指出，美國和日本計劃透過使用經濟政策工具和協調投資進行合作，以加速開發多元化、流動性強且公平的關鍵礦物和稀土市場。

彭博指出，美日的關鍵礦產框架協議乍看之下基本上是一項合作協議，旨在未來六個月內共同確定磁鐵和電池等領域的重點項目，美日「打算採取措施，為選定的計畫提供資金支持，生產出可供美國、日本以及其他理念相近國家購買的最終產品」。

路透報導，做為協議的一環，美國和日本同意簡化和放鬆關鍵礦物和稀土的許可時間表和流程管制，以及解決非市場政策和不公平貿易行為。

白宮聲明補充說，兩國將考慮建立互補的儲備安排，並將與其他國際夥伴合作，以確保供應鏈安全。

此時，美國與日本都在尋求強化稀土供應鏈。稀土被用於從再生能源到電子產品和汽車等各個領域。中國大陸加工全球超過90%的稀土，而且最近宣布擴大出口限制措施，包括將增添新的控制品項，並且緊縮對依賴中國材料的外國生產商的監管。相較下，美國只有一座正在運營的稀土礦，而且忙著確保對電動車、國防系統和先進製造非常重要的礦物。